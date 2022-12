(VIDEO) PREPOZNAJETE LI ŽIVOTINJU NA SNIMCI? Lokalni su ga stanovnici prozvali čudovištem, no stručnjaci imaju objašnjenje

Autor: Zlatko Govedić

Stvorenje na ovoj snimci izgleda kao čudan križanac vuka i lisice, ali kako se ispostavilo, nije ni jedno ni drugo. Na prvi pogled, mogli biste reći da je ovo neobično četveronožno stvorenje neka vrsta digitalne manipulacije ili CGI kreacije, no zapravo je vrlo stvarna životinja.

Grivasti vuk (Chrysocyon brachyurus) prilično je jedinstvena vrsta psolikih zvijeri, koja živi u dijelovima Južne Amerike, posebice u Brazilu, Peruu, Argentini, Boliviji i Paragvaju.

Ima dužinu tijela od 95 do 107 cm, s repom dugim 35 do 49 cm. Ima masu do 25 kg. Njegov izgled podsjeća na crvenu lisicu s iznimno dugim nogama i upečatljivom grivom preko ramena. Duge mu noge dopuštaju da vidi kroz visoku travu, a pandže olakšavaju kretanje u močvarnom okruženju. Poznat je po jakom mirisu.





Mužjaci i ženke nastanjuju zajednički teritorij, ali obično se sastaju tek u sezoni parenja. Parenje se odvija u kasno proljeće. Dva do pet mladunaca kote se u kolovozu i rujnu. Trudnoća traje 62 do 66 dana. Majka se sama brine za mladunce koji sišu mlijeko do 15 tjedana. Mladunci potpuno sazrijevaju kad napune godinu dana. Grivasti vukovi žive oko 16 godina. Monogamna je vrsta, što znači da cijeli život ima jednog partnera. Aktivni su u sumrak i noću.

Svejed je i lovi male i srednje sisavce poput glodavaca (posebno kunića), kao i ptice i ribe. Više od 50% prehrane sastoji se od biljne hrane – šećerne trske, raznih gomolja i voća.

Govori se da grivasti vukovi jedu stoku, pogotovo perad, pa ga u nekim krajevima smatraju štetočinom.

S bojom i svojstvima lisice, prepoznatljivom grivom i neuobičajeno dugim nogama, te su životinje često pogrešno smatrane kriptozoološkim stvorenjima te su se, u tom kontekstu, pojavile u nekoliko viralnih objava.

Jedan video, koji se može pogledati ispod, kruži najmanje godinu dana, a mnogi vjeruju da je lažan ili neka vrsta digitalne manipulacije.

Grivasti se vuk tako pridružuje nizu drugih životinja kao što su brahmanska kokoš i divovski izopod – bića koja nedvojbeno postoje, ali su neobičnog izgleda ili većina ljudi naprosto ne zna za njih.