(VIDEO) ‘OVO JE NEVJEROJATNO!’ Znanstvenici otkrili najstarije srce u povijesti našeg planeta

Stručnjaci su otkrili najstarije srce. Tvrde da otkriveni primerak odlično prikazuje jedan od ključnih trenutaka u evoluciji organa koji pumpa krv kod svih kralježnjaka.

Pronađeno srce pripadalo je izumrloj ribi gogo (rod Gogonasus), a otkriveno je u Zapadnoj Australiji.

Profesorica Kate Trinajstic sa Sveučilišta Curtin (Perth, Australija) kaže da su ona i njeni kolege potpuno zapanjeni otkrićem.

“Svi smo bili oko kompjutera i kada smo prepoznali da imamo srce, nismo mogli vjerovati. Bilo je to iznimno uzbudljivo”, istakla je profesorica.

Kod fosila je uobičajeno da se samo kosti uspijevaju očuvati tijekom dugih perioda, dok je to veoma rijetko u slučaju mekog tkiva.

Međutim, na ovom lokalitetu, minerali u zemlji uspjeli su očuvati mnoge unutarnje organe, uključujući jetra, želudac, crijeva i srce.

“Ovo je ključan trenutak u našoj evoluciji”, zaključuje Trinajstic.

