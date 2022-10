(VIDEO) OVO JE NAJVEĆA POZNATA EKSPLOZIJA! U samo nekoliko sekundi izbacio je više energije nego Sunce u deset milijardi godina

Astronomi su uočili možda najmoćniju eksploziju ikada viđenu. Bljesak gama-zračenja (eng. gamma-ray burst, GRB), nazvan GRB221009A, primijećen je 9. listopada, a čak je i njegov naknadni sjaj svetliji od većine nebeskih objekata.

Podsjetimo, bljesak (izboj ili provala) gama-zračenja jest snažna erupcija gama-zračenja koja nastaje pri krajnjim energijskim eksplozijama uočenima u udaljenim galaktikama.

Mogu trajati od nekoliko desetaka milisekundi do nekoliko minuta. Kratki bljeskovi gama-zračenja traju dvije sekunde ili manje i nastaju u sudaru neutronskih zvijezda, dugi koji traju oko minute nastaju eksplozijom velikih zvijezda, čime nastaju crne rupe, dok krajnje dugi bljeskovi nastaju vjerojatno u istom procesu ali od puno većih zvijezda.

Kada je riječ o ovom posljednjem primjeru, smatra se da je GRB221009A nastao kada je masivna zvijezda eksplodirala kao supernova, ostavljajući iza sebe crnu rupu. Eksplozija stvara izvanredan mlaz svetlosti koji čini sam GRB, a zatim supernova izaziva slabiji naknadni sjaj.

…

Scientists believe the creation of the long, bright pulse occurred when a massive star in the Sagitta constellation — about 2.4 billion light-years away — collapsed into a supernova explosion and became a black hole. The star was likely many times …https://t.co/O4GM1CCv3z

— Opie Reger (@OpieReger) October 18, 2022