(VIDEO) NOV POGLED NA SVIJET DEMONA: Što zapravo znamo o zaposjednućima neorganskih entiteta?

Autor: ZG/Dnevno.hr

Demoni, ti neorganski entiteti su prirodni elementi, smatra istraživač demonologije Vitomir Vasić. On smatra da su demoni nastali spontano, zajedno s nesvjesnim umnožavanjem neorganskog svijeta u svim dimenzijama. Njihova je osnovna odlika – borba za goli opstanak.

Oni više nemaju funkcije osobe zbog prisustva duše i spoznaju smisla postojanja. To ima samo čovjek u organskom svijetu. Neorgansko područje ne stvara svoju energiju.

Energiju stvaraju i akumuliraju samo organska bića u trodimenzionalnom fizičkom svijetu. Akumulacija i očuvanje jesu odlike fizičkog svijeta.

Zato neorganska bića moraju uzimati energiju od organskih kao paraziti. Budući da žive na višim dimenzijama od fizičke, oni lako manipuliraju bićima u fizičkom svijetu, koja su ograničena svojim fizičkim osjetilima i ne mogu jasno raspoznati utjecaje viših planova, opsjedaju ih i navode da djeluju tako da im stvaraju hranu.

Opet, budući da su oni prirodni stanovnici viših planova, naročito astrala, njihova hrana nije fizička hrana, nego energetska, sačinjena od posebnih frekvencija koje stvaraju emocije kojima bića zrače, i to posebice emocije niske frekfencije kao što su negativne emocije, mržnja, strah, bolest, zavist, ljubomora, patnja i na kraju smrt.

Njihovi utjecaji uvijek su izravno ili neizravno negativni, tako što se prikazuju kao povoljni te čak upadljivo primamljivi da bi poslije doveli do negativnih rezultata, a čovjek postao još veća žrtva negativnih entiteta, njihov izvor energije. Takvi ljudi zatim čine nedjela oduzimanja tuđe životne energije da bi nahranili svoj negativni entitet koji ih posjeduje preko nesvjesnog.

Nisu svi neorganski entiteti negativni. Većina su samo paraziti koji žive od čovjekove energije prikvačeni za njegovu auru. U njihovu je interesu da im domaćin živi tako da ih može hraniti. U tu svrhu dozvoljavaju mu prosječnu duhovnu i ekonomsku egzistenciju. Ali samo onakvu kakva neće ugroziti njihov opstanak. To je posebno vidljivo kod vjernika neke religije koji ne žele ni čuti za druga učenja. Prema svakoj informaciji koja bi mogla da ih osvijesti i oslobodi pokazuju izrazito neprijateljstvo i odbojnost. Zato je uvjerenje da postoji samo ovaj svijet te da ne postoje demoni ili da su samo drugi opsjednuti njima, uobičajen mentalitet takvih blago opsjednutih ljudi.

Postoje dvije vrste opsjednutih (demoniziranih) ljudi: važni i nevažni. Važni sudjeluju u demonizaciji drugih ljudi i zato se znaju vrlo vješto ponašati u društvenom i političkom životu. Nevažni su samo baterije koji demone opskrbljuju životnom energijom i služe kao potrošna roba, za vršenje raznih zločina, za krađu tuđe energije i sl.

Ljudska tijela koja žive bez kvalitetne duše jesu na najvišim položajima vlasti na ovome svijetu. To su svi vjerski i politički vladari te sva aristokracija, svi vlasnici korporacija. Oni su pokretali sve ratove u povjesti, kontrolirajući sve zaraćene strane.

Nikada se ljudi ne bi sami ubijali. Nikada duša ne bi išla protiv duše, protiv same sebe, niti protiv prirode koju same podržavaju i razvijaju, a korporacije tako automatski uništavaju prirodu i proizvode sukobe među ljudima, kaos i nestabilnost, da je očigledno da ljudi ne mogu to činiti s dušom.

Pored opsedanja, čovjekom se manipulira i programiranjem uma, smatra Vasić. Sva takozvana demokracija svodi se na manipulaciju kolektivnom sviješću, da bi se nastavila i sama održavala kontrolirana vladavina nesvjesne i neuke većine te potisnula moć svjesne manjine, a ljudska prava i slobode svode se na perverznu razuzdanost. Programiranje rade oni koji su već opsjednuti, hibridi demona i ljudi, da bi tako proširili svoj uticaj, jer nije praktično da se deluje samo opsjednutošću. Programiranje omogućava da se čovjek ponaša kao opsjednut i kada nije direktno opsednut. Programiranje se pretvara u kulturu življenja.

Postoji kolektivno i individualno programiranje uma ljudi. Kolektivno se obavlja preko religija, znanosti, obrazovanja, medija, kreiranjem javnog mnjenja, politikom, Čovjek koji je mehaniziran i programiran na neki način, sam ponavlja ono što je naučen da radi te uslijed neznanja o tome da je izmanipuliran. Misli da je to realnost u kojoj živi i koju ne može da promeni, promišlja Vasić.