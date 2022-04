(VIDEO) NISTE VIDJELI ČUDOVIŠTE NEGO KITOVO SPOLOVILO! Britanski znanstvenik iznio zanimljivu teoriju

Pomorci su stoljećima pričali i pisali priče o monstruoznim morskim stvorenjima s više pipaka i zmijolikim bićima dugog vrata, a čak se i danas za neke dijelove svijeta, kao što je škotski Loch Ness, kaže da su dom tajanstvenih vodenih stanovnika.

No postoji li racionalno objašnjenje za ta viđenja?

Ekolog Michael Sweet sa Sveučilišta u Derbyju (Engleska, UK) iznio je jedno od najčudnijih objašnjenja za viđenja dugovratih morskih čudovišta. On tvrdi da je objašnjenje u kitovim spolnim organima.

“Ticala i izvanzemaljski dodaci koji izranjaju iz vode” zapravo je kitovo muško spolovilo.

Ma koliko se činilo čudnim ta bi teorija doista mogla poslužiti za objašnjenje barem nekih viđenja, premda samo onih na mjestima koja posjećuju kitovi, što svakako isključuje jezero (Loch) Ness. U otvorenom oceanu, međutim, ideja je uvjerljiva.

Očito, nisu svi pomorci toliko iskusni da znaju razliku između golemog dugovratog morskog čudovišta i kitova “ponosa” koji viri iz vode.

Back in day, travellers/explorers would draw what they saw. This is where many sea monster stories come from ie. tentacled and alienesque appendages emerging from the water – giving belief to something more sinister lurking beneath….however, many cases it was just whale dicks. pic.twitter.com/6ZH1nJZvB1

— Prof. Michael Sweet (@DiseaseMatters) April 8, 2022