(VIDEO) Nevjerojatna snimka na škotskom jezeru: ‘Nessie je izronila iz vode u nekoj vrsti kotrljajućega gibanja’

Autor: Zlatko Govedić

Prevoditeljica Chie Kelly još je 2018. sa suprugom bila u turističkom posjetu Škotskoj (UK). Na sjeveroistočnoj obali poznatog škotskog jezera Ness snimila je nešto neobično što je primijetila u vodi.

Stvorenje, što god ono bilo, nakratko je izronilo iz vode u nekoj vrsti kotrljajućega gibanja i pomaknulo se otprilike 100 m prije nego što je potonulo ispod površine i nestalo.

U to je vrijeme Kelly bila zabrinuta da će biti ismijana zbog objavljivanja fotografija, ali kada je čula za veliki novi lov na Nessie koji se dogodio prošlog vikenda, odlučila ih je otkriti.





Prva osoba kojoj se obratila bio je poznati Steve Feltham koji je proveo više od 30 godina živeći na obali jezera tražeći dokaze o čudovištu iz Loch Nessa.

Malo bi bilo reći da ga se dojmilo ono što mu je pokazala.

“Ovo su najuzbudljivije fotografije tijela Nessie koje sam vidio. To su upravo one vrste fotografija koje sam želio snimiti tri desetljeća. Rijetkost je vidjeti nešto tako jasno na površini”, rekao je Feltham i zaključio:

“One su opravdanje za sve ljude koji vjeruju da postoji nešto neobjašnjivo u Loch Nessu. One su izvanredne. Proučavam ih i još ne znam što je to. To nije naplavljeno drvo – to je stvorenje koje se kreće i potpuno je neobjašnjivo”.