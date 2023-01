(VIDEO) NEOBIČAN ATMOSFERSKI FENOMEN UZNEMIRIO STANOVNIKE: ‘Nisu izvanzemaljci, nego je poanta u tome da se led dobro reflektira’

Deseci svjedoka oglasili su se na društvenim mrežama kako bi objavili fotografije i videoisječke neobičnog zračnog fenomena. Iako svakako nije neuobičajeno vidjeti svjetla na nebu iznad Las Vegasa (Nevada, SAD), fenomen na noćnom nebu iznad Sin Cityja prošlog mjeseca bio je naizgled nešto malo neobičniji.

Crvena i bijela svjetlucava svjetla koja su sjala kroz oblake, bio je spektakl dovoljan da iznervira mnoge ljude na terenu i misterij se ubrzo proširio društvenim mrežama.

Dovoljno je reći da je malo vjerojatno da su viđenja bila rezultat posjeta izvanzemaljaca, ali, što je možda još intrigantnije, nisu se nužno odnosila ni na kakvu konvencionalnu letjelicu.

Prema Nacionalnoj meteorološkoj službi, najvjerojatniji krivac bila je vrsta fascinantnog atmosferskog fenomena poznatog kao “Sunčevi stupovi” ili “svjetlosni stupovi”.

There is a #ufo above Sapphire Las Vegas right now! pic.twitter.com/09uxskLiqm

— Brett Feinstein (@HotHeadBrett) December 23, 2022