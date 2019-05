(VIDEO) NASA stvorila izvanzemaljsku DNK! Umjesto četiri, ima osam gradivnih blokova!

Autor: ZG/Dnevno.hr

Sintetički biolog u Fondaciji za primenjenu molekularnu evoluciju u Gainesvilleu na Floridi Steven A. Benner udvostručio je broj kemijskih blokova (adenin (A) , citozin (C), gvanin (G) i timin (T)), tj. nukleotide koji čine cjelokupni DNK dodavanjem sintetičkih kemijskih parova: purina (P, B) i pirimidina (Z, S). Time se dobila sintetička DNK nazvana “Hachimoji DNK” od japanskih riječi hachi “osam” moji “slovo”.

Istraživanje je nedavno objavljeno u časopisu Science, a financirala ga je NASA koja smatra da je to zaista velika stvar. “Detekcija života jest sve važniji cilj NASA-inih planetarnih misija. Ovaj novi rad pomoći će nam da razvijemo učinkovite instrumente i eksperimente koji će proširiti opseg onoga što tražimo”, rekao je dr. Lori Glaze, v.d. direktora NASA-ina Odsjeka za planetarne znanosti. Objašnjava da to u konačnici dokazuje kako na drugim planetima ili mjesecima u našem Sunčevu sustavu i dalje mogu postojati drugi oblici DNK-a. Bennerov tim kreirao je pravu DNK od 8 slova koja se može usporediti sa RNK-om kako bi prenijela svoju genetsku informaciju u proteine neophodne za život.

I to nas vraća na pitanje: “Što bi moglo poći po zlu?” Benner navodi kako je napravio “Hachimoji DNK ” kako bi pronašao lijek za tumore jetre i dojke te radi otkrivanja virusa ili toksina. Dr. Floyd E. Romesberg, kemijski biolog sa Scripps Research Institute (La Jolla, Kalifornija), nije sudjelovao u ovom istraživanju no smatra da ono otvara mogućnost da se jednog dana stvori DNK s 10 ili čak 12 slova. “No i osam je već velika stvar. To je već udvostručenje onoga što je dala priroda. To je nešto što priroda nema”, zaključuje.

Iako ovo istraživanje financira NASA, Hachimochi DNK u rukama je korporativnih entiteta koji bi je lako mogli zadržati za sebe.