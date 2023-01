(VIDEO) NASA-ina SNIMKA OTKRIVA SVE: ‘Atmosferska rijeka’ krivac je za stravične oluje i poplave u Kaliforniji

NASA je objavila satelitsku snimku koja prikazuje brutalno mokri početak nove godine u Kaliforniji (SAD).

U ponedjeljak, 16. siječnja, država je pretrpjela svoju posljednju u nizu “atmosferskih rijeka” koje su nosile oluje koje su izlile rekordne kiše nad Kalifornijom. Oluje pogađaju regiju od 26. prosinca te su usmrtile najmanje 19 ljudi i uzrokovale poplave, odrone blata i štetu na infrastrukturi.

Niz oluja prenosi “atmosferska rijeka”, relativno usko i vjetrovito područje unutar Zemljine atmosfere koje može nositi vlagu ili sitne čestice tisućama kilometara. Obično široke između 400 i 600 km, atmosferske rijeke nose stupove vode iz tropa poput rijeke na nebu, krećući se s vremenom.

Prema NASA-inu Zemaljskom opservatoriju, ti stupovi mogu sadržavati vodu do 15 puta veću od volumena rijeke Mississippi. Kada te atmosferske rijeke dođu do kopna, izbacuju tu vodu u obliku kiše ili snijega.

Posljednju seriju oluja snimio je NASA-in Atmospheric Infrared Sounder (AIRS), instrument na satelitu za promatranje Zemlje “Aqua” koji promatra Zemlju u infracrvenom svjetlu, koje nije vidljivo ljudskom oku. Animacija koju je proizveo AIRS pokazala je varijacije u temperaturama oblaka između 1. i 9. siječnja, s hladnijim dijelovima oblaka koji su povezani s obilnom kišom.

Lila i ljubičasta područja na AIRS-ovim snimkama predstavljaju hladnija područja, s temperaturama između –63 i –44 °C. Plavi i zeleni dijelovi pokazuju oblake koji su otprilike od –33 do –3 °C.

Suprotno tome, crveni dijelovi su topliji, između otprilike 17 i 27 °C te predstavljaju uglavnom zrak bez oblaka. Bijela područja predstavljaju praznine u AIRS-ovim podacima.

Satelit Aqua lansiran je u orbitu u svibnju 2002. Od tada, AIRS i njegov partnerski instrument Advanced Microwave Sounding Unit (AMSU-A) bili su vitalni u praćenju Zemljine atmosfere, pružajući podatke ključne za prognozu vremena i unaprjeđenje našeg razumijevanja Zemljine klime.

AIRS je jedan od šest instrumenata na satelitu Aqua, koji je dio NASA-ina sustava za promatranje Zemlje u niskoj Zemljinoj orbiti, a obavlja dugoročna globalna promatranja površine, biosfere, atmosfere i oceana našeg planeta. Prema NASA-i, AIRS predstavlja najnapredniji sustav za sondiranje atmosfere koji je dosad postavljen u svemiru.

Instrument AIRS sastoji se od 2378 infracrvenih kanala i 4 vidljiva/bliska infracrvena kanala, dok instrument AMSU-A isporučuje dodatnih 15 mikrovalnih kanala. Ta tehnologija promatranja širokog spektra omogućuje satelitu stvaranje detaljnih 3D karata temperature zraka i površine, vodene pare i oblaka.

Finally some relief for California!

As #GOESWest monitors the West Coast this morning, its water vapor imagery is showing one of the last major atmospheric river-associated storms in California moving out of the state and into the Four Corners region. #CAwx pic.twitter.com/JhPTtuxyip

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) January 17, 2023