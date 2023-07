(VIDEO) Nad Las Vegasom primijećen novi NLO: Viđenja misterioznih svjetala traje već tjednima, a neki tvrde da su vidjeli izvanzemaljce

Neidentificirani objekt na nebu primijećen je kako leti iznad Las Vegasa (Nevada, SAD), tjednima nakon što je jedna obitelj prijavila policiji da su izvanzemaljci visoki 3 m s velikim sjajnim očima u njihovom dvorištu, dok je istodobno policijska snimka snimila čudno svjetlo na nebu.

Na novoj snimci koja je objavljena na društvenim mrežama vide se dvije zrake svjetlosti na nebu kako lebde jedna uz drugu.

Snimljene su u srijedu, 22. lipnja, u 22.30 iznad Las Vegasa. Neidentificirani objekti bili su na nebu “20 minuta neprekidno” prema osobi koja je to snimila.

Drugi lokalni stanovnik zatim je objavio fotografiji od četvrtka navečer, na kojoj se vide dvije isprepletene bijele kružne zrake svjetlosti na nebu.

Neki korisnici društvenih mreža nagađali su da bi to mogao biti planet Venera koji je osvijetlio nebo, ali drugi su tvrdili da bi to moglo biti nešto drugo, s obzirom na nedavnu neobjašnjenu aktivnost na nebu iznad Las Vegasa.

Can anyone tell me what this was tonight over Las Vegas? @8NewsNow @elonmusk @g_knapp #UFO #UAP #Vegas #fireinthesky #wtf pic.twitter.com/tjLJM4VHJZ

— Big7 Media (@Big7media) June 22, 2023