(VIDEO) MUSK O IZVANZEMALJCIMA: ‘Naša je civilizacija poput ranjive sićušne svijeće u golemoj tami’

Elon Musk (51), poduzetnik i izvršni direktor tvrtke SpaceX, tijekom Svjetskog vladinog samita u Dubaiju, u srijedu je putem internetskog obraćanja progovorio i o NLO-ima.

Sviđao vam se ili ga mrzili, ne može se poreći da je Elon Musk i danas jedan od najutjecajnijih ljudi na svijetu, naročito kada je riječ o tehnologiji i svemirskim letovima.

Međutim, po pitanju NLO-a i izvanzemaljskog života, milijarder ostaje neobično skeptičan.

“Smatram da je cijelo pitanje izvanzemaljaca vrlo zanimljivo, znate, ono što se obično naziva Fermijev paradoks, a to je da ako je svemir doista star koliko znanstvenici misle da jest, gdje su izvanzemaljci? Ako stvarno postoji 13,8 milijardi godina, ako je tako, ne bi li izvanzemaljci trebali biti posvuda?

Luda ​​stvar je to što nisam vidio nikakve dokaze o izvanzemaljskoj tehnologiji ili općenito o izvanzemaljskom životu. I mislim da bih znao. Znate, SpaceX… Mislim da nitko ne zna više o svemiru od mene… ili barem o svemirskoj tehnologiji”, rekao je Musk.

Nastavio je rekavši da ga “zabrinjava” ideja da smo sami u svemiru.

“Ono što bi to zapravo moglo značiti jest da je civilizacija poput sićušne svijeće u golemoj tami, i to vrlo ranjive sićušne svijeće koja bi se lako mogla ugasiti.

Mislim da stoga trebamo dobro paziti na ono što bi vrlo lako mogla biti ova sićušna svijeća u ogromnoj tami, i pobrinuti se da se ne ugasi, i da proširimo svjetlo svijesti izvan Zemlje, i učinimo sve što možemo da osiguramo da se svjetlo svijesti ne ugasi”, zaključio je Musk.

.@ElonMusk on the existence of Aliens and life in the universe:









“I think we should take great care with what very well may be this tiny candle in a vast darkness and make sure that it does not go out.” pic.twitter.com/BBrlWLkhSr

— ALX (@alx) February 15, 2023