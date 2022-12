(VIDEO) ‘MISTERIJ JELENJEG KAMENJA’: Ni nakon 3000 godina nitko ne zna tko ih je podigao, a još manje zašto

Autor: Zlatko Govedić

Diljem mongolske divljine, stotine drevnih ukrašenih megalita nižu krajolik, sporadično stršeći iz zemlje poput šibica zabodenih u pijesak. Njihovo tisućljetno postojanje i danas je prepuno misterija jer nije jasno tko je sagradio te čudne kamene spomenike, a kamoli zašto. No arheolozi su ponudili nekoliko primamljivih teorija.

Poznati kao “jelenje kamenje” ili “kamenje sobova”, više od tisuću megalita može se pronaći u Mongoliji i dijelovima Sibira. Razlikuju se po stilu i veličini, ali mnogi su viši od čovjeka, a neki dosežu visinu od 4,5 m.

Na njima su složene rezbarije. Osim čestih motiva poput ljudskih lica, šara, oružja i životinja, jedna od najčešćih tema jesu sobovi, otkud im i ime. Neki prikazi čak prikazuju leteće sobove.





Začudo, neki od megalita imaju zaobljene vrhove, dok drugi imaju ravne. To bi moglo imati neko stilsko značenje, iako istraživači sumnjaju da bi to mogao biti znak oštećenja koji su možda načinili neprijatelji koji su htjeli uništiti spomenike.

Stručnjaci su dosad obično pretpostavljali da je jelenje kamenje djelo Skita, nomada jahača koji su harali tim dijelom Euroazije od 7. do 3. st. pr. Kr. Međutim, radiokarbonsko datiranje konjskih lubanja pronađenih u blizini nekih kamenja ukazuje na to da su izrađene prije nego što se skitska kultura ukorijenila u kasnom brončanom dobu, tj. od 12. do 7. st. pr. Kr.

Veliko je pitanje zašto je to kamenje stvoreno. Jedna teorija tvrdi da su oni zapravo grobni spomenici moćnih vođa ili cijenjenih ratnika. Uostalom, Skiti koji su došli nakon te kulture poznati su po svojim složenim ukopima. Međutim, ljudski ostaci uglavnom se ne nalaze na nalazištima, što uvelike diskreditira tu ideju.

Druga teorija govori da je kamenje imalo veze s uzgojem sobova, možda označavajući mjesto gdje su privezani sobovi koristili za namamljivanje divljih jelena. Iako su u blizini kamenja otkrivene kosti žrtvovanog konja, rijetko se pronalaze ostaci jelena, pa ni ta ideja nije prihvaćena.

Na temelju prikaza ljudi koji se nalaze na nekim monolitima, drugi su stručnjaci tvrdili da su se tim mjestima koristili šamani u duhovnim ceremonijama.

“Rijetki prikazi ljudskih lica obično se vide sa zaobljenim, otvorenim ustima – kao da pjevaju – i čini se da vjerojatno predstavljaju šamansku moć ili seansu. Slika jelena-ptice također sugerira duhovnu transformaciju doživljenu u šamanskom iskustvu u prijelazu sa zemlje na nebo, ili prijelazu duše kamenog jelena iz zemaljskog života u nebo nakon smrti. Čini se vjerojatnim da ove slike prikazuju slike ptica jelena tetovirane na torzu pravih ratnika koji su bili predstavljeni kamenjem jelena, možda im dajući zaštitu od opasnih sila, duhova ili događaja”, piše u studiji iz 2009. koju je proveo antropolog William Fitzhugh iz Centra za arktičke studije (Anchorage, Alaska, SAD), u sklopu kojega se vodi “Mongolian-Smithsonian Deer Stone Project”.









Možda se pravo značenje kamenja nikada neće doznati. Kojoj god svrsi ono služilo, očito je da je imalo veliki značaj za tajanstvene ljude koji su nekoć tumarali tim podnebljem.