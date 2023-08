(VIDEO) Ljudi misle da je ovo čovjek, a ne medvjed: Snimka iz zoološkog vrta izazvala pomutnju, mnogi u nevjerici

Zoološki vrt u istočnoj Kini porekao je glasine da su neki od njegovih medvjeda bili ljudi odjeveni u kostime nakon što su snimke malajskog sunčanog medvjeda, koji stoji na stražnjim nogama i pri tome izgleda nevjerojatno ljudski, postali viralni.

Neobičan prizor potaknuo je teorije zavjere na kineskim društvenim mrežama.

U izjavi napisanoj iz perspektive sunčanog medvjeda po imenu “Angela”, dužnosnici zoološkog vrta u Hangzhouu rekli su da ljudi “nisu razumjeli” tu vrstu.

This is a real bear, not a human dressed in costumes! A four-year-old Malayan sun bear named Angela in a Hangzhou zoo went viral on China’s social media as a video showed the world’s smallest bear standing upright and waving to tourists just like a human. pic.twitter.com/Azv2tTVJhv

“Ja sam medvjedica Angela, jučer me poslije posla nazvao voditelj zoološkog vrta i pitao jesam li bila lijena pa nisam došla na posao i pronašla čovjeka da zauzme moje mjesto”, stoji u izjavi.

“Dopustite mi da ponovim svima da sam ja medvjed – ne crni medvjed, ne pas – medvjed!”

U videozapisima koji se dijele na popularnoj kineskoj stranici Weibo, sunčani medvjed je viđen kako stoji uspravno na stijeni i gleda iz svoje nastambe.

Mnogi korisnici Weiba primijetili su uspravno držanje životinje, kao i nabore opuštenog krzna na stražnjoj strani – zbog čega je medvjed izgledao pomalo čudno i potaknulo nagađanja da je to zapravo čovjek odjeven u kostim.

WATCH: 🐻 A viral video of a black sun bear at the Hangzhou Zoo in China’s Zhejiang province has some netizens convinced that it is a human in disguise. The zoo has since spoken out to quell the rumours, maintaining that it is “definitely a real animal”. pic.twitter.com/hzHOZSnLPT

