(VIDEO) LETEĆI AUTONOMNI ROBOT: Vi se odmarate, a umjetna inteligencija bere voćke sa stabla!

Autor: Zlatko Govedić

Kako berba voća ne bi bila težak fizički posao, pobrinula se izraelska tvrtka Tevel Aerobotics Technologies, koja je proizvela robota nazvana FAR (eng. “flying autonomous robot”, tj. “leteći autonomni robot”) koji se koristi umjetnom inteligencijom, tj. algoritmima percepcije za lociranje stabla i plodova na stablu.

FAR samostalno bere voćke, i to isključivo one zrele. I ne samo to, može ih klasificirati po veličini i zrelosti.

Kada odabere voćku, robot pronalazi najlakši način da joj pristupi, a zatim ju obuhvaća i bere koristeći se hvataljkom. Mogu raditi i 24 sata dnevno. Pritom se roboti ne sudaraju jer ih kontrolira autonomni “digitalni mozak”.

https://interestingengineering.com/flying-autonomous-robot-uses-ai-to-identify-and-pick-ripe-fruit