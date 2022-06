(VIDEO) KRALJICU ELIZABETU POSJETILI IZVANZEMALJCI? Na snimci jubileja vidi se neobičan objekt

Tijekom vikenda na proslavi platinastog jubileja kraljice Elizabete II. kamerom je snimljen neidentificirani leteći objekt.

Dok se Ujedinjeno Kraljevstvo ujedinilo u proslavi 70 godina vladavine svoje kraljice, prva u povijesti te zemlje, gledatelji proslave jubileja uočili su nešto neobično u TV prijenosu događaja.

Neobično viđenje dogodilo se nakon prolaska nekoliko zrakoplova koji su za sobom ostavljali trag crvenog, bijelog i plavog dima.

Na televizijskim snimkama vidi se bijeli objekt, koji se prvi pojavljuje desno od mlažnjaka te se velikom brzinom kreće preko dima prema lijevoj strani u relativno ravnoj liniji.

Objekt ne pokazuje nikakve vidljive značajke i ne čini se da je zrakoplov. Također, kreće se prebrzo da bi bio dron.

Snimka je izazvala dosta zanimanja na internetu i navela korisnike društvenih mreža da nagađaju o tome što bi taj tajanstveni objekt mogao biti.

Video možete pogledati u nastavku.

Apparently there was a UFO at the queen of England’s jubilee…shiiii I see something pic.twitter.com/WrwMUFz3kf

— GonFreekss (@Martyyy_Mar) June 4, 2022