(VIDEO) Kitovi ubojice u posljednje vrijeme sve češće napadaju brodove: Stručnjaci tvrde da napokon imaju objašnjenje

Autor: Zlatko Govedić

Prošlog tjedna mediji su izvijestili kako je jedna orka napala jahtu u blizini škotske obale. To je prvi put da je takvo ponašanje zabilježeno izvan portugalskih i španjolskih voda. Jedan stručnjak vjeruje da je to znak da je ponašanje napada na čamce možda prešlo i na širu populaciju orki.

Kitovi ubojice

Orka je velika vrsta kitova koja je raširena u svim oceanima svijeta. Poznata je po inteligenciji i sposobnosti da lovi velike ribe, sisavce poput tuljana, morske ptice pa čak i druge vrste kitova.

Jedna od najvećih vrsta dupina i jedini je predstavnik svoje porodice. Odrasle jedinke mogu doseći duljinu do 12 metara i masu do 6 tona. Poznate su po svojoj izdržljivosti i brzini jer mogu plivati brzinom do 56 km/h.





Orke su društvene životinje i žive u velikim plovkama. Komuniciraju složenim vokalizacijama.

Zbog svoje inteligencije i društvenosti, orke su često privlačne za turizam i promatranje u divljini, ali su također žrtve lova i zatočeništva. U nekim su kulturama simbol snage i mudrosti, dok se u drugima smatraju opasnima.

Novi fenomen

Orka u Škotskoj više je puta udarila u krmu čamca, gdje je Wim Rutten, koji je bio jedina osoba na čamcu, pričvrstio konac za pecanje kako bi lovio skuše.

Rutten je rekao da se činilo da orka “traži kobilicu”, što je dio čamca koji su orke u iberskim vodama također ciljale nemilosrdno učinkovito. “Možda se samo htjela igrati”, rekao je Rutten.

Iberijske orke, mala i ugrožena populacija od oko 39 životinja, potopile su tri čamca u posljednjih 18 mjeseci i oštetile ih više od sto zabijajući se u čamce i otkidajući im kormila. Neki stručnjaci misle da je odrasla ženka po imenu White Gladis možda preživjela traumatičan događaj, kao što je sudar s brodom ili zarobljavanje u ribarskoj mreži, koji je postao okidač ponašanja i pokrenuo prve napade.

Znanstvenici su identificirali 13 orki – 11 mladih, White Gladis i još jednu odraslu nazvanu Gray Gladis – koje sudjeluju u tim susretima i, u nekim slučajevima, prate čamce i brodice sve do luke nakon što im polome kormila.









“Čini se da se to ponašanje širi društvenim učenjem, pri čemu orke oponašaju jedna drugu i reproduciraju postupke koje smatraju korisnim ili zanimljivim na neki način” kaže biolog Alfredo López Fernandez iz Radne skupine za atlantske orke (GTOA).

Najnoviji incident, koji se dogodio u ponedjeljak, 19. lipnja, kod Shetlandskih otoka u Sjevernom moru, mogao bi sugerirati da su orke u tom području stekle tu vještinu od svojih južnih europskih susjeda.









“Moguće je da se ovaj ‘hir’ širi kroz razne zajednice orka”, tvrdi Conor Ryan, znanstveni savjetnik organizacije “Hebridean Whale and Dolphin Trust”.

Hir je ponašanje koje iniciraju jedna ili dvije osobe, koje drugi usvajaju kroz društveno učenje, a zatim ga napuštaju.

“Iako 3200 km dijeli orke u Sjevernom moru od njihovih srodnika – iberijske populacije, možda postoje vrlo pokretne plovke koje bi mogle prenositi takvo ponašanje na velike udaljenosti”, pretpostavlja Ryan.

Traumatično iskustvo

Stručnjaci iz GTOA-e sumnjaju da su napadi povezani s ljudskim aktivnostima na moru. “Ribolov, zagađenje bukom i brodski promet, čak i na neizravan način, izvor su takvog ponašanja”, objašnjava López Fernandez za The Guardian.

Traumatično iskustvo koje je moglo izazvati napade na iberskoj obali “možda je bilo povezano s ribarskim brodom dok je lovio tunu”, kaže Mónica González, morska biologinja iz GTOA-e.

Svake godine tunjevi (Thunnus thynnus) prolaze kroz Gibraltarski tjesnac na svom putu migracije od mjesta mriještenja u Sredozemnom moru do hranilišta u istočnom Atlantiku, navodi se u izvješću Europskog parlamenta. Susreti s orkama mogli bi se povezati s tim migracijama.

“Mislimo da su druge orke mlade i da kopiraju ponašanje White Gladis jer je ona starija pa mlade orke misle da to moraju naučiti kako bi preživjele”, zaključuje González.