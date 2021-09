(VIDEO) KAO U HORORU: Šišmiši vampiri rado dijele svoje žrtve, a razlog za to zadivio je biologe!

Autor: Zlatko Govedić

Šišmiši vampiri (Desmodus rotundus) mogu stvarati dugotrajne društvene veze obučavanjem, dijeljenjem krvnih obroka i općenitim druženjem u skrovištu. No dosad se nije znalo jesu li se ta prijateljstva proširila i na noćni lov.

“Nismo znali jesu li još uvijek u međusobnoj interakciji jednom kad izlete iz skrovišta”, kaže evolucijski biolog Gerald Carter sa Sveučilišta Ohio State (Columbus, Ohio, SAD).

Kako bi to doznali, Carter i njegov kolega Simon Ripperger iz Prirodoslovnog muzeja u Berlinu (Njemačka) sitnim računalnim senzorima zalijepljenima na 50 ženki šišmiša u Toléu u Panami neprestano su pratili blizinu drugih senzora unutar skloništa i vani, otkrivajući kada su se šišmiši sastajali dok traže hranu.

Šišmiši su rijetko zajedno napuštali sklonište, što ukazuje na to da ne idu u strogo koordinirane lovove, kaže Carter. No šišmiši s poviješću međusobnog druženja imali su veću vjerojatnost da se nađu zajedno na terenu i da će se zajedno hraniti. Sastanak s prijateljima također je u prosjeku trajao duže od ostalih interakcija. To se posebno odnosilo na šišmiše s mnogo prijatelja.

“To su manje-više slučajni susreti”, kaže Carter koji sumnja da se šišmiši uglavnom hrane sami, ali kad na primjer naiđu na prijateljskog šišmiša na kravi, hranit će se zajedno umjesto da se bore ili odlete da pronađu drugu hranu. Grizenje nove rane može potrajati 10 do 40 minuta pa bi dijeljenje s prijateljem ovim krvolocima moglo uštedjeti i vrijeme i energiju.

Inače, kod njihova ugriza gubitak krvi mnogo je manja opasnost, a mnogo je veća – inficiranje bjesnoćom. Kako tijekom samo jedne noći mogu sisati više raznih životinja, od kojih neka može biti zaražena, način hranjenja tih šišmiša predstavlja opasnost za njihove žrtve.