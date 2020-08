(VIDEO) KAMERE SVE ZABILJEŽILE: Grom uništio cijelu zgradu! Evo zašto mnogi sumnjaju da je riječ o tajnom oružju

Nekoliko desetina snimaka zastrašujućeg udara groma u kineskom gradu Shenyangu pojavilo se od početka kolovoza na društvenim mrežama.

Stanovnici pokrajine Liaoning 3. kolovoza ugledali su “vatreni bič” koji je udario u zgradu, nakon čega su se iskre proširile zrakom, umalo zapalivši čitav kvart.

Zabrinuti žitelji uspjeli su snimiti taj događaj koji izgleda poprilično apokaliptično.

(This happened in Shenyang, China just after the “Mothership” lightning cloud appeared in Beijing. Not a coincidence.)#NEIOH This is a Laser that destroyed a contained area where many new viruses were being used in experiments. pic.twitter.com/QPpOBf74oe

— Kab (@Kabamur_Taygeta) August 6, 2020