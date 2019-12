(VIDEO) JEZIVO! Nove nadzorne kamere MUP-a mogu prepoznati kako se osjećate! Je li vas strah?

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Pošto su prije tri godine kamere sa sustavom prepoznavanja nabavljene za nadzor granica, MUP je u listopadu započeo proces nabave takvih kamera. Ono što znamo jest samo to da će za njih izdvojiti 2,8 milijuna kuna. Međutim, koliko točno kamera nabavljaju i gdje će one biti postavljene, to je zasad tajna.

Hrvatski zakon jasno propisuje da videonadzor smiju postavljati samo one tvrtke koje imaju MUP-ovo odobrenje jer su i vlasnici i zaposlenici prošli sustave kontrole. No, službe sigurnosti, policija, vojska i obavještajne agencije ne trebaju prevelike dozvole ako procijene “da je sve u svrhu sigurnosti”.

“Gradimo pošteno, sigurno društvo u kojem moramo povećati sigurnost od terorizma. Opet, regulirano koje površine se snimaju, zašto se snimaju i do koje razine se snimaju”, kaže Dino Josip Ključarić, zaposlenik tvrtke za prodaju videoopreme.

U Beogradu stotine su kamera već postavljene, a do kraja iduće godine na svim javnim mjestima u gradu snimat će dvije tisuće kamera kupljenih od kineskog Huaweija.

“Neće postojati nijedna važnija ulica, prolaz, izlaz ili ulaz u grad u kojem bi netko mogao nestati. Znači, negdje je morao staviti kacigu na glavu. Ako je stavio kacigu, ako je stavio fantomku ili silikonsku masku, negdje je to morao napraviti. Tako ćemo znati iz kojeg ulaza je izašao, znat ćemo u kojoj zgradi živi, iz koje je ulice, iz kojeg auta, tko je s njim bio u tome autu”, objasnio je 30. siječnja Nebojša Stefanović, ministar unutarnjih poslova Srbije.

U Kini se takvi sustavi koriste za masovni nadzor građana, a gdje god se pojave izazivaju nepovjerenje i strah. “Face recognition” ili prepoznavanje onoga tko je točno u kadru. Ovisno o bazi, može se znati kako se osoba zove, koliko je stara, a kod sigurnosnih sustava i ima li možda dosje. “Ta tehnologija je već danas prisutna kod nas, samo ne znamo gdje je već primijenjena i u kojem opsegu. Kamere koje prepoznaju lice je tehnologija koja je javno dostupna. Možete je kupiti u trgovini, nema nikakve zapreke, niti je ona nešto skuplja od obične kamere za videonadzor”, kaže Marko Rakar komunikacijski je i informatički stručnjak.

Naime, Kina provodi jedan od povijesno najambicioznijih programa društvenog inženjeringa kojem smo imali prilike svjedočiti. Do 2020. godine, svaki od 1.4 milijarde građana zakoračit će u nemilosrdan i surov znanstveno fantastični svijet kontroliran umjetnom inteligencijom i imparcijalnim algoritmima. Program je dualističke naravi – namijenjen ušutkavanju disidenata i osiguravanju partijske dominacije. Više od deset milijuna ljudi kažnjeno je za svoj društveni kredit redukcijom društvenih bodova u područjima u kojima se konzistentno provodi pilot projekt s ciljem, kažu “najboljeg načina upravljanja kompleksnom državom s najvećom svjetskom populacijom”.