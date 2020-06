(VIDEO) JEZIVO! Nitko vas ne bi uvjerio da je ova pjesma lažna i napravljena nakon smrti legendarnog pjevača

Autor: Zlatko Govedić

YouTuber Funk Turkey generirao je trominutnu pjesmu te uporabom umjetne inteligencije oživio duh legendarnog benda.

Pjesma “Smother” tako je postala nova lažna stvar benda Nirvana, a došla je nakon prethodnih AI hitova poznatih bendova – AC/DC (inteligentno preimenovan u AI/DC), Red Hot Chili Peppers (tj. Red Bot Chili Peppers) i Nickelback (tj. Nickelbot).

U opisu nove pjesme Funk Turkey objašnjava da je iskoristio lyrics.rip kako bi u bazi “Genius Lyrics” pronašao prave stihove, a za konačno sklapanje stihova iskoristio je lance Markova – diskretni Markovljev slučajni proces, koji je dobio ime po ruskom matematičaru Andreju Markovu.

Glazbu i vokale je, kako kaže, izmiksao sam – na Stratocaster-u, s lošim mikrofonom i starom kopijom ProTools-a.

Stihovi za novu lažnu pjesmu uključuju i “I could eat your heart-shaped box for food”, “In the pines where did you smother me”, te “Hey, wait! I got a mosquito!”.

Evo kako to zvuči: