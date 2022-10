(VIDEO) JEZIVO I BIZARNO: U znak štovanja Boga, ovaj muškarac drži ruku iznad glave već deset godina! Sada je posve odumrla

Muškarac iz Indije dospio je na naslovnice novina pošto je otkriveno da je više od desetljeća imao podignutu ruku.

Mahant Radheypuri Juna Akhara, koji dolazi iz Allahabada, izgleda je postao opsjednut idejom da drži ruku podignutu u zrak jer je želio učiniti nešto u čast svog boga.

U nadi da će mu to pomoći da bude primijećen, jednog je dana podigao ruku visoko iznad glave i odonda ju nije spustio.

Čak i danas – deset godina kasnije – on i dalje drži ruku podignutu iznad glave, čak i dok spava, a sada ju je tako dugo držao da je praktički zaključana u tom položaju i potpuno odumrla.

Kada su ga pitali koliko dugo misli ostaviti tako, dao je naslutiti da će to biti do kraja života.

U ovom trenutku, ako mu je ruka doista zaključana u tom položaju, možda neće imati puno izbora osim ako ne zatraži liječničku intervenciju.

Nevjerojatno, međutim, Mahant mora prijeći dug put da pobijedi prethodnog rekordera u ovoj vrsti devocijske prakse. Indijac imenom Mar Bharati navodno je držao ruku iznad glave više od 38 godina.

Guy from India hasen’t put his arm down for 10 Years to honor his God 😱#amazing #india #pandit #guru #sacrifice #ENGvIND @unexpected_new pic.twitter.com/ldAVoXpMJi

— Next Level (@NextInteresting) September 24, 2022