(VIDEO) Izvanzemaljci su se namjerili na naše nuklearno oružje? Razlog će vas iznenaditi!

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Stephen Bassett iz istraživačke skupine Paradigma kaže da su svjedoci vidjeli izvanzemaljske letjelice koje s lakoćom kontroliraju naše nuklearno oružje. No, Bassett smatra da izvanzemaljci time ništa ne prijete nego da nam naprosto žele ukazati na to kako su nuklearna oružja posve beskorisna protiv njihove superiorne tehnologije. Prema Bassettu, to znači da oni podržavaju politiku nuklearnoga razoružanja na našemu planetu.

Primjer koji je Bassett često isticao bio je onaj bivšega poručnika američkog ratnog zrakoplovstva Boba Jacobsa. Godine 2008. Jacobs je u emisiji “Larry King Live” na CNN-u izjavio da je za vrijeme raketne probe nepoznati objekt “ispalio snop svjetlosti u nuklearnu bojevu glavu” za vrijeme incidenta “Malstrom AFB” iz 1967. godine. Snimka je bila zaplijenjena, a Jacobsu je rečeno da “više nikada ne govori o tome”.

Još 2011. godine više od 7500 Amerikanaca potpisalo je peticiju kojom je od tadašnjega predsjednika Baracka Obame tražilo da objavi sve vladine dokumente o izvanzemaljskome životu. Peticiju je bio pokrenuo upravo Bassett koji već 20 godina lobira u Washingtonu da se napokon objavi istina o kontaktu s izvanzemaljcima. Na svojoj internetskoj stranici Bassett je naredio administratorima i članovima društvenih mreža da prosljeđuju link s peticijom dalje kako bi prikupili što više potpisa. U tekstu peticije isticalo se kako je stotine vladinih dužnosnika javno govorilo o takvim kontaktima te da više od polovice Amerikanaca vjeruje u NLO-e i postojanje neke druge vrste.