(VIDEO) CRNI LEOPARD USRED ENGLESKE? Snimka koja je zapalila internet zbunila je čak i stručnjake

Autor: Zlatko Govedić

Snimka, koja navodno prikazuje egzotičnu crnu mačku, izazvala je žustru raspravu otkako se pojavila na internetu. Prema medijskim napisima, 17-godišnji Josh Williams bio je na kampiranju s prijateljem u Peak Districtu u središnjoj Engleskoj (UK) kada su uočili nešto neočekivano na obližnjem polju.

Zgrabio je mobitel i počeo snimati životinju za koju mnogi vjeruju da je velika crna mačka – vjerojatno iz roda pantera (Panthera).

Dok su promatrali, postalo je očito da se životinja hrani najvjerojatnije lešinom ovce.





“Obojica smo smo se zbunili kada smo to ugledali. Stajali smo zureći u to i ispitujući što bi to moglo biti oko pet minuta prije nego što sam odlučio početi snimati kako bih mogao zumirati i bolje pogledati. Pokušali smo privući njegovu pozornost tako da se okrene i suoči s nama, kako bismo mogli bolje razumjeti što gledamo. Iskreno, nismo imali pojma što bi to drugo moglo biti, ako ne velika mačka”, ispričao je Williams.

No mnogi postavljaju pitanje, ako je to doista tako, odakle crni leopard usred Engleske.

Kako se čini, prilično je teško razaznati koja se to točno životinja vidi na snimci. Ne pomaže ni činjenica da je isječak veomo kratak te ne prikazuje kako se životinja udaljava nakon toga.

Neki tvrde da bi video mogao biti optička varka te da je “pantera” zapravo krava koja sjedi.