(VIDEO) BIZARNI POREMEĆAJ! Mladi otac može jesti samo čokoladu i pudinge: ‘Od početka godina pojeo sam više od 250 uskrsnih jaja’

Autor: Zlatko Govedić

Ashley Kean (30), trgovac iz Castleforda (West Yorkshire, Engleska, UK) kaže da može probaviti samo čokoladu, pire krumpir, jorkširske pudinge i voće.

Dakle, od siječnja do travnja svake godine, on jede čokoladna uskrsna jaja po cijeni od nekoliko stotina funti. Kaže da jede između tri i šest jaja dnevno, ali priznaje da mu je muka od njih i želio bi se normalno hraniti.

Otac dvoje djece kaže da su njegove čudne navike počele kad je bio beba i nastavile su se u odrasloj dobi. Bio je kod liječnika zbog toga, ali mu je rečeno da je sve "normalno", što ga je navelo na pomisao da bi to moglo biti psihološko.





“Moja dijeta je prilično dosadna i nije nešto u čemu uživam. Ne mogu jesti sa svoje dvoje djece pa ne možemo izlaziti na obiteljske obroke i takve stvari. To je jako frustrirajuće, posebno za Božić.

Od početka siječnja do travnja pojedem više od 250 uskršnjih jaja. U prosjeku je to između tri i šest jaja dnevno, ovisno o tome koliko sam gladan. Ovo mi je kao najbolji dio godine. Jedem mnogo uskršnjih jaja od 1 funte i trošim puno novca na njih.

Kaže da je kao beba povraćao svaki put kad bi probao novu hranu. Sada je razvio ozbiljnu odbojnost prema isprobavanju nove hrane zbog straha da će opet biti bolestan.

Unatoč posjetima brojnim liječnicima tijekom godina, nitko nije uspio identificirati problem, Ashley kaže da je čak zatražio sistematski pregled cijelog tijela, očekujući da mu je prehrana uzrokovala zdravstvene probleme.

Ali svi njegovi nalazi su se vratili pokazujući potpuno zdravlje. Jedna od mogućih dijagnoza je poremećaj izbjegavanja/restriktivnog unosa hrane, stanje koje karakterizira osoba koja izbjegava određenu hranu ili vrste hrane.









“Frustrira me što ne mogu izaći s djecom i jesti. Ako izađemo na ručak, samo ću sjediti i jesti nekoliko pića. Frustrirajuće je jer… što dalje? Dolazim do točke kada je to moja prehrana i moram to prihvatiti”, zaključuje Ashley.