(VIDEO) ‘BITKA KOD MONTEREYA’: Zastrašujuća snimka prikazuje 30 orki kako napadaju dva odrasla siva kita

Autor: Zlatko Govedić

Zapanjujući novi video prikazuje plovku orki kako napadaju dva odrasla siva kita u zaljevu Monterey u Kaliforniji (SAD), u rijetkom slučaju grabežljivosti. Evan Brodsky, snimatelj organizacije “Monterey Bay Whale Watch”, koji je 30. ožujka dronom snimio dramatičan prizor, izbrojao je više od 30 orki. Napadnuti kitovi su se razdvojili i na kraju uspjeli spasiti u plićim vodama nakon 6-satnog sukoba.

Snimka prikazuje sive kitove zbijene dok orke nalijeću sa strane. Monterey Bay Whale Watch je objavio da su oba kita bila “teško ranjena” tijekom susreta.

Orke (Orcinus orca), poznate i kao kitovi ubojice, jedini su veliki grabežljivci koji napadaju sive kitove (Eschrichtius robustus). No orke obično love mladunce, a ne odrasle. No ni lov na mladog kita nije lak pothvat jer se napadač i dalje mora boriti sa zaštitničkom majkom. Upravo je zato ova snimka neobična.





“Ovakvo što još nikada nismo snimili”, komentirali su autori snimke.

View this post on Instagram A post shared by ᴇᴠᴀɴ ʙʀᴏᴅsᴋʏ (@evanb_ocean)

Jedan napad ne mora nužno značiti zabrinjavajući obrazac, ali ako orke nastave napadati odrasle sive kitove, znanstvenici bi to ponašanje mogli prepoznati kao ozbiljan problem. Naime, jedan od mogućih razloga zašto orke neprestano napadaju odrasle jedinke jest to što je dostupno znatno manje mladunaca, što bi pak ukazivalo na temeljni problem s populacijom sivih kitova.









Kitovi ubojice

Orka je velika vrsta kitova koja je raširena u svim oceanima svijeta. Poznata je po inteligenciji i sposobnosti da lovi velike ribe, sisavce poput tuljana, morske ptice pa čak i druge vrste kitova.

Jedna od najvećih vrsta dupina i jedini je predstavnik svoje porodice. Odrasle jedinke mogu doseći duljinu do 12 metara i masu do 6 tona. Poznate su po svojoj izdržljivosti i brzini jer mogu plivati brzinom do 56 km/h.

Orke su društvene životinje i žive u velikim plovkama. Komuniciraju složenim vokalizacijama.









Zbog svoje inteligencije i društvenosti, orke su često privlačne za turizam i promatranje u divljini, ali su također žrtve lova i zatočeništva. U nekim su kulturama simbol snage i mudrosti, dok se u drugima smatraju opasnima.