(VIDEO) BIJELA DAMA, IZGUBLJENA POSTAJA, EL CHUPACABRAS: Ovo su najstrašnije argentinske legende koje i danas lede krv u žilama

Autor: Zlatko Govedić

S površinom od 2.780.400 km² Argentina je osma država po veličini na svijetu; a sa svojih 47,3 milijuna stanovnika na 32. je mjestu na svijetu. Kao i drugdje u svijetu, i ta južnoamerička zemlja prepuna je lokalnih urbanih legendi. Na dan kada hrvatska nogometna vrsta igra s reprezentacijom Messija i Martíneza, upoznat ćemo se s najpoznatijim i najstrašnijim argentinskim legendama.

Slatki pakt s đavlom

Legenda je započela u 19. stoljeću kada su ljudi vjerovali da se argentinska industrija šećerne trske nagodila s đavlom. Vjerovalo se da je industrija zaštićena od ekonomske krize jer su svake godine prinosili ljudsku žrtvu đavlu. Zbog toga je đavo mogao izlaziti iz njihovih šećerana i plantaža. Ponekad bi uzeo oblik divovske zmije zvane Viborón koja bi svake godine pojela jednog radnika kao dio žrtve.

U drugim se vremenima govorilo da đavo poprima oblik ogromnog bezglavog crnog stvora. Možda je ovaj oblik najstrašniji za nesretne ljude koji su vidjeli stvorenje. Jurio je kroz drveće, a lanac mu je zveckao oko vrata.





‘Bijela dama’

Legenda kaže da je jednog dana mladić iz Buenos Airesa susreo lijepu djevojku u blizini groblja i izveo je na spoj. Tijekom noći djevojci je bilo hladno, momak joj je dao svoju jaknu, ali je ona na kraju prolila piće po njoj. Ispričala se i rekla da će ju očistiti do sljedećeg jutra.

Sljedećeg je jutra mladić pokucao na njena vrata. Vrata mu je otvorila djevojčina majka i rekla da je djevojka koju traži zapravo davno preminula i da je pokopana na obližnjem groblju. Naravno, on joj nije povjerovao. No, to ga je kopkalo pa je odjurio na groblje i pronašao svoju jaknu prebačenu preko kripte s imenom djevojke na njoj.

Grob djevojke imenom Luz María García Velloso i danas se nalazi u argentinskoj prijestolnici. Imala je 15 godina kada je umrla od leukemije 1925. godine.

Priča se da su se otad javili brojni muškarci koji se kunu da su i oni upoznali “bijelu damu”. Čak su je vodili na spojeve, no ona uvijek šmugne među nadgrobne ploče prije nego što oni shvate što se događa.

El Chupacabras

Priča se da to stravično stvorenje napada stoku na farmama, ali ih ne jede, već im siše krv. Zbog toga njegovo ime doslovno znači “kozosis”. Najčešće se opisuje kao teško stvorenje, gmazovskog izgleda i veličine malog medvjeda. Njegova ljuskasta koža je zelenkastosiva te ima niz oštrih bodlji koje sežu od vrata do korijena repa.









Ipak, El Chupacabras nije “viđen” samo u Argentini, već i po cijeloj Americi, od Čilea do Kanade.

Prema opisu onih koji su ga vidjeli, imao je okruglu glavu, tamnosivo lice, izdužene crne oči, finu njušku i mala usta. Međutim, najuočljivija je bila njegova pigmentacija. Poput kameleona mijenjao je boje od grimizne do smeđe i žute.

Međutim, to nije bila njegova najčudnija osobina. Mnogi su očevici, nakon malo dužeg gledanja u El Chupacabrasa, osjetili jaku glavobolju i mučninu te ga nisu mogli slijediti. Ne postoji nijedna znanosti poznata životinja koja bi sličila tom stvorenju, što potiče očevice na izmišljanja različitog identiteta, od izvanzemaljca do grotesknog proizvoda genetičkog inženjeringa koji je uspio pobjeći iz laboratorija.









Izgubljena postaja

“Linija A” najstarija je linija podzemne željeznice u argentinskoj prijestolnici Buenos Airesu pa ne čudi da o njoj postoje brojne jezive priče.

Primjerice, priča se da su strojovođe morali promijeniti rutu linije zbog susreta s misterioznim grobljem ili pak da je moguće vidjeti duh mladenke u određeno vrijeme između određenih postaja.

Ipak, najzanimljivija je priča o “izgubljenoj postaji”. Željeznička linija prolazi kroz postaju “Alberti Norte” koja je zatvorena prije nekoliko desetljeća jer se smatralo neučinkovitim imati toliko stanica podzemne željeznice na pješačkoj udaljenosti.

I danas se ona može vidjeti duž pruge, a mnogi svjedoci tvrde da su je vidjeli potpuno osvijetljenu s ljudima odjevenima u starinsku odjeću, koji ondje stoje i čekaju vlak koji nikako da stigne. Izgubljena postaja tako jedne užasava, a druge privlači, naročito turiste.

Zakopana živa, probudila se u grobu

Bila jednom jedna djevojka čiji je otac umro. Njezina majka udovica tada je imala tajnu romansu s bivšim predsjednikom Argentine. On je često posjećivao majku. Rufina Cambacérès nije bila svjesna njihove veze i na kraju se zaljubila u tog čovjeka.

U svibnju 1902., tijekom proslave Rufinina rođendana u kazalištu Colon, prijatelj joj je rekao istinu o tome što se događalo. Bila je toliko šokirana, povrijeđena i zbunjena viješću da ju je izdalo srce. Pokopana je u istom grobu sa svojim ocem.

U noći njezina sprovoda, čuvari groblja čuli su buku u Rufininu grobu. Kada su ga otišli pogledati, primijetili su da je lijes pomaknut s prvobitnog mjesta. Sve su prijavili njezinoj obitelji, a kada su stigli bili su u dubini šokirani onim što su rekli.

Uočili su da je Rufinino tijelo bilo okrenuto na drugu stranu, a njezino tijelo i lice imali su neobjašnjive tragove.

Vjeruje se da je pokopana živa te da se probudila i ponovno umrla od šoka. Zbog toga je njezin duh ostao nemiran. Ona noću luta grobljem, plače za svojom ljubavi i još nosi odjeću koju je nosila za svoj rođendan.