(VIDEO) Australska policija objavila snimku NLO-a: ‘Izgleda da nismo sami!’

Policija je objavila sablasne snimke užarenog okruglog predmeta koji se pojavio tijekom snažne oluje u udaljenom području na dalekom sjeverozapadu Australije.

Tajanstveni videozapis prikazuje objekt nagnut na boku prije zumiranja u daljinu. Čudan objekt pojavljuje se u lijevom kutu odmah nakon udara groma.

Policija grada Broomea objavila je snimke nadzorne kamere i nagovijestila postojanje NLO-a, komentirajući: “Nakon pregleda snimke nadzorne kamere na gradskoj plaži sinoćnje oluje, čini nam se da nismo sami”.

After reviewing CCTV at town beach of last nights storm, it appears we were not alone 🔭🛸🛸🛸🛸 pic.twitter.com/Efh6SuPX7S

— Broome Police (@BroomePol) February 17, 2019