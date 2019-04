(VIDEO) Astronomi snimili dvije izvanzemaljske letjelice kako nisko lebde nad Mjesecom!

Autor: ZG/Dnevno.hr

Astronom amater iz Turske uočio je dva NLO-a u obliku dijamanta kako nisko lebde iznad površine Mjeseca, a zatim prelaze preko Mjesečeve površine. Jedan leteći objekt izgleda dvostruko veći od drugog.

Kada je video postao viralan, popularni istraživač Scott C. Waring analizirao je isječak i uvjerio se da je riječ o autentičnom dokazu izvanzemaljske prisutnosti na Mjesecu.

“Ovaj objekt zapravo su dva NLO-a koji lete rame uz rame, poput borbenih zrakoplova. Oba su objekta u obliku dijamanta, no jedan je dvostruko veći od drugog. Da su to meteori, iza sebe bi ostavili tragove ostataka i nema šanse da bi bili savršeni dijamant koji bi letio rame uz rame. To su izvanzemaljski brodovi koji lete iznad našeg Mjeseca. To je sto posto dokaz da se izvanzemaljci aktivno koriste našim Mjesecom, ne samo kao bazom nego i kao domom”, napisao je Waring na svojoj internetskoj stranici UFO Sightings Daily.

Iako su mnogi stručnjaci odbacili tvrdnje Waringa kao slučaj pareidolije, istraživač nastavlja tražiti anomalije na NASA-inim slikama. U jednom trenutku, također je zatražio od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da ga imenuje za šefa NASA-e kako bi on mogao otvoriti ključne detalje o postojanju izvanzemaljskog života.

Evo kako izgleda ova fascinantna snimka.