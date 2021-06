VELIKI MISTERIOZNI OBJEKT: Astronomi najavili dolazak najvećeg kometa ikad zabilježenog?!

Međunarodna unija astronoma Minor Planet objavila je kako je uočila 19. lipnja neobično veliki misteriozni objekt. Bit će najbliži Suncu 2031. godine, a do tada bi trebao proletjeti pored Saturnove orbite gdje bi se mogao pretvoriti u izuzetno veliki komet. Astronomi se već sada vesele potencijalnom “vatrometu” koji bi mogao prouzrokovati, piše Gizmodo.

Tajanstveni objekt naziva se 2014 UN271, a trenutačno je na 22 AU od Sunca (1 AU je prosječna udaljenost Zemlje do Sunca), što znači da je već prošao Neptunovu orbitu.

Tako će spomenuti objekt putovati još 11,1 AU prije nego što dosegne točku perihela (položaj objekta ili planeta kada je na svojoj putanji najbliži Suncu) 2031. godine, nakon čega 2014 UN271 započinje svoje dugo putovanje natrag prema oblaku Oort.

Algoritmi su “uočili” objekt prikupljajući podatke za Istraživanje tamne energije (The Dark Energy Survey ili skraćeno DES) od 2014. do 2018. godine. Tijekom ovog perioda obavljeno je gotovo 40 različitih promatranja UN271 2014, što je astronomima omogućilo procjenu njegovu veličine, brzine i putanje.

Objekt je isprva primijećen na udaljenosti 29 AU od Sunca, a tijekom posljednjih sedam godina putovao je 7 AU. On putuje vrlo izduženom orbitom, koju je teško odrediti, pa procjene variraju od toga da mu treba 400.000 do milijun godina kako bi se ponovno vratio do Sunca.

UN271, kako su ga obilježili, jedan je od najvećih poznatih objekata koji dolaze iz vanjskog Sunčevog sustava. Predavačica na Queen’s University u Belfastu i stručnjakinja za objekte Kuiperovog pojasa Meg Schwamb rekla je kako je UN271 vjerojatno dugačak između 100 i 370 km. Kako se bude približavao, moći ćemo bolje procijeniti veličinu.

The object showed no coma in any of the (5 band) DES images between 2014-2018 (when it moved from 29 to 23 au). The residuals of a scene-modeling photometry of this objects shows consistency with noise (both in each image and in a stack of all 30 something images we have) pic.twitter.com/7JIibMPyZS

— Dr. Pedro Bernardinelli (@phbernardinelli) June 20, 2021