Veliki misterij Vatikana na pragu razrješenja? Pojavili se novi dokazi o nestanku Emanuele, imala je samo 15 godina

Četrdeset godina nakon nestanka kćeri tinejdžerice vatikanskog zaposlenika, Vatikan je u četvrtak priopćio da su se pojavili novi tragovi “vrijedni daljnje istrage”, što budi nadu da bi jedna od trajnih misterija Svete Stolice mogla biti riješena.

Emanuela Orlandi nestala je kada je imala 15 godina 22. lipnja 1983., nakon što je napustila obiteljski stan u Vatikanu kako bi otišla na sat glazbe u Rim.

Otac joj je bio laik namještenik Svete Stolice.

Vatikanski kazneni tužitelj Alessandro Diddi rekao je u četvrtak da je nedavno proslijedio tužiteljima u Rimu sve “dokaze dostupne u strukturama Vatikana i Svete Stolice” koje je prikupio u šest mjeseci otkako je ponovno otvorio istragu o njezinu nestanku.

Tijekom godina njezin se nestanak povezivao sa svime, od zavjere za ubojstvo svetog Ivana Pavla II., financijskog skandala koji uključuje Vatikansku banku i rimsku bandu Banda della Magliana i mogućeg vatikanskog seksualnog skandala.

Zanimanje javnosti za slučaj obnovljeno je prošle godine četverodijelnim Netflixovim dokumentarnim filmom, Vatikanska djevojka, koji je istraživao različite scenarije nestanka, a također je dao novo svjedočanstvo prijateljice koja je rekla da joj je Orlandi tjedan dana prije nego što je nestala povjerila da joj je visokorangirani vatikanski svećenik seksualno udvarao.

Nakon emitiranja dokumentarca i približavanja 40. godišnjici njezina nestanka, Emmanuelina obitelj, uz podršku niza zastupnika, zatražila je istražno povjerenstvo talijanskog parlamenta.

