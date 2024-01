Velika divlja mačka usred noći snimljena u Gorskom kotaru: Stručnjak tvrdi da to nije ris

Autor: Zlatko Govedić

Korisnik Facebooka Bojan Šurina u petak, 29. prosinca 2023., objavio je snimku velike mačke koju je napravio za vrijeme vožnje automobilom u noćnim satima u mjestu Mrzla Vodica u Gorskom kotaru.

Na internetu se smjesta povela rasprava o vrsti mačke. Dok većina korisnika društvenih mreža smatra da je riječ o risu, neki tvrde da je to zapravo serval za kojim traga vlasnik iz Slovenije.

Zagonetka brzo riješena

“Riječ je o servalu. Ljudi u Europi često imaju tu mačku kao kućnog ljubimca. Nije opasan za nas, nešto je veći od domaće mačke. Odgovara mu ova klima”, rekao je ravnatelj Zoološkog vrta u Zagrebu Damir Skok za 24sata.

Velika europska mačka

Ris (Lynx lynx) je najveća europska zvijer iz porodice mačaka (Felidae). Dug je do 1,4 m, visok 0,75 m i težak od 18 do 30 kg.

Krzno mu je fino, gusto, crvenkastosive boje s crvenkastosmeđim ili sivkastosmeđim pjegama. Na šiljastim uškama ima pramen crnih dlaka. Živi u šumama, izvrsno se penje po stablima, dobro pliva, aktivan je i danju i noću.

Proždrljiv je i lovi sve što može svladati, od miševa, puhova, sporijih ptica, domaćih životinja do srne i jelena. Ženka u proljeće, nakon 70 dana, koti 2 do 4 mladunca i sama se brine za njih. Ris u prirodi živi 16 do 18 godina.









U Europi je gotovo istrijebljen i danas autohtono živi samo u Karpatima i dijelu Dinarida. Reintrodukcijom je vraćen u Švicarsku, dio Francuske te u sjeverni i sr. dio Dinarida pa tako i u Hrvatsku (1974.), gdje je kao autohton bio istrijebljen 1903.

U Hrvatskoj živi 70 do 90 jedinki, i to u Gorskom kotaru, Lici, Hrvatskom primorju i sjevernoj Istri, a zaštićene su zakonom o zaštiti prirode od 1982. godine.

Mala afrička mačka

Serval (Leptailurus serval), zvijer je iz porodice mačaka (Felidae), crvenkastosmeđe dlake s tamnim pjegama.

Dug do 1 m, težak 8 do 18 kg. S obzirom na veličinu tijela, noge su mu najdulje, a uši najveće od svih mačaka.

Stanovnik je afričkih savana. Često boravi u blizini vode. Hrani se malim sisavcima, pticama, gmazovima, vodozemcima. Nakon 65 do 75 dana ženka koti 3 mlada.

Samotan je, aktivan u zoru i sumrak. Poznato je oko 14 podvrsta, od kojih su neke ugrožene.

Kažemo da je riječ o “maloj” afričkoj mački jer ondje ima i mnogo većih, poput lava ili leoparda.