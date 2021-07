(UŽIVO/VIDEO) Milijarder Richard Branson i posada poletjeli u svemir: ‘Ovo će biti veličanstveno!’

Britanski poduzetnik i milijarder Sir Richard Branson na putu je da ostvari životnu želju jer je poletio na rub svemira.

Na ovo veličanstveno putovanje otisnuo se na VSS Unityju, proizvodu njegove kompanije Virgin Galactic Holding.

Letjelica je na misiju u trajanju od 90 minuta krenula iznad Novog Meksika nakon kratke odgode zbog lošeg vremena.

17:25 Branson i članovi posade nekoliko minuta su proveli u bestežinskom stanju. Nakon toga su sjeli, vezali pojaseve i spremaju se za let na Zemlju.

17:00 Od trenutka kada brod napusti zemlju do trenutka kad se svemirska letjelica spusti natrag, putovanje Richarda Bransona brodom VSS Unity Virgin Galactic-a trebalo bi potrajati otprilike sat vremena.

Za razliku od tradicionalnih svemirskih putovanja gdje astronauti kruže oko Zemlje i danima lebde u svemiru, letovi Virgin Galactic-a kratka su putovanja gore-dolje. No, letjelica će ići više od 50 milja iznad Zemlje, dakle prijeći će granicu koju američka vlada smatra granicom svemira.

Ovdje možete pratiti UŽIVO:

Poduzetnik kaže da “želi procijeniti iskustvo prije nego što ga sljedeće godine omogući drugima”.

“Odmalena želim u svemir i omogućiti stotinama tisuća drugih ljudi da to ostvare u sljedećih 100 godina”, rekao je Sir Richard za BBC.

My mission statement is to turn the dream of space travel into a reality – for my grandchildren, for your grandchildren, for everyone.

Watch the launch of the next space age at 6 am PT | 9 am ET | 2 pm BST on https://t.co/1313b4RAKI @virgingalactic #Unity22 pic.twitter.com/JpqXx8cy04









— Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021