Uzgajivač predstavio glavicu luka od devet kilograma: ‘Ovo je za Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda’

Uzgajivač Gareth Griffin iz Guernseyja u petak je predstavio glavicu luka mase gotovo 9 kg na natjecanju golemog povrća “Harrogate Autumn Flower Show” koje organizira Sjevernoenglesko hortikulturno društvo (NEHS).

Pridružili su mu se i drugi uzgajivači s mnoštvom ogromnog povrća, a pobijedili su naravno najveći, najduži i najteži primjerci.

Uzgajivač veteran Paul Proud dobio je nekoliko nagrada za svoj kupus, pastrnak, mrkvu, ciklu i krastavac, dok je među bundevama pobijedio primjerak uzgajivača Chrisa Parisha. Izmjerena su joj 102 kg.

Read it and weep: Giant onion in line for world record https://t.co/mQtTP5u6oG

— BBC News (UK) (@BBCNews) September 18, 2023