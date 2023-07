Užasna prijetnja novih razornih potresa: Stručnjaci objasnili kako bi izgledala magnituda 15

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Zbog svoje sposobnosti razornog uništavanja, priroda je sila koja ulijeva strahopoštovanje. Od snažnih vulkana koji izbacuju rastopljenu lavu preko razornih tornada do silovitih cunamija koji gutaju cijele obale, sirova snaga majke prirode istodobno je i zadivljujuća i jeziva. Čak i nevremena, poput tropskih oluja, mogu uništiti sve što im se nađe na putu. Ali usred svih tih nevjerojatnih prikaza, postoji jedna sila koja ih sve nadmašuje – potres.

U samo nekoliko sekundi tlo pod našim nogama može se toliko zatresti da sve druge katastrofe u usporedbi djeluju gotovo bezazleno. Hrvati to dobro znaju. Od posljedica zagrebačkog i petrinjskog potresa još ćemo se dugo oporavljati. Čak i ako zanemarimo sporu obnovu razorenih područja, činjenica je da ostaje stres, duboki ožiljak, koji se budi čim se tlo i malčice zaljulja.

Nažalost, ne tako davno svjedočili smo pravoj katastrofi. Dana 6. veljače u 4.14 po lokalnom vremenu, potres magnitude 7,8 s epicentrom 34 km zapadno od turskog grada Gaziantepa, u 80 sekundi do temelja je uništio cijele gradove. Bio je to drugi najsmrtonosniji potres koji je pogodio Tursku. Više je žrtava odnio samo potres u Antiohiji u 6. stoljeću. Također, bio je drugi najsmrtonosniji potres u povijesti Sirije, nakon onog u Alepu 1822., te najsmrtonosniji u svijetu nakon potresa na Haitiju 2010. godine. Poginulo je više od 57.000 ljudi, od kojih 50.000 u Turskoj i 7000 u Siriji. I nakon tri mjeseca još se procjenjuju puni razmjeri štete, no jedna je činjenica napose uznemirujuća.





Strava u Turskoj

Katastrofa je izazvala dvije velike pukotine na površini Zemlje, gdje se tlo razdvojilo oko 7 m na golemim udaljenostima. Jedna je nastala uslijed potresa magnitude 7,8 i proteže se na udaljenosti od 300 km od sjeveroistočnog ruba Sredozemnog mora. Druga pukotina, dugačka 125 km, pojavila se tijekom potresa magnitude 7,5 koji se dogodio samo nekoliko sati nakon prvog.

Cijelo je područje pogodilo više od 4300 naknadnih potresa, što je operaciju spašavanja činilo naročito velikim izazovom. U Turskoj milijun ljudi još boravi u privremenim skloništima i šatorima, dok se u bolnicama liječi najmanje 80.000 ljudi. U Siriji bi bez domova moglo ostati i do pet milijuna ljudi, i to na području na kojem bjesni građanski rat.

Može li i nas zadesiti takva katastrofa?

Zemljinu koru možemo zamisliti poput slagalice čiji su dijelovi pokretne tektonske ploče. Dok se one međusobno sudaraju, klize jedna pored druge ili se pomiču na druge načine, pod tlom stvaraju golemu količinu energije. Kada pohranjena energija nadvlada snagu okolnog stijenja, oslobađa se u obliku seizmičkih valova koji mogu izazvati razorne učinke na površini. Da bi se ta nakupljena energija oslobodila, mogu proći desetljeća, pa i stoljeća.









Neki stručnjaci kažu da se energija oslobođena nedavnim potresima u Turskoj akumulirala posljednjih petstotinjak godina. To područje pogađaju snažni potresi zbog konvergencije triju tektonskih ploča: anatolske, arapske i afričke. Nedavni su potresi bili naročito žestoki, s neviđenom dužinom rasjeda. Stručnjaci su primijetili da je njegova plitka dubina, svega 18 km, omogućila da se podrhtavanja šire razornom snagom po širokom području.

Ipak, to nije bio najrazorniji potres u zabilježenoj povijesti. Taj naslov pripada “potresu kod Valdivije” ili “velikom čileanskom potresu” koji je u nedjelju 22. svibnja 1960. pogodio južni Čile. Imao je magnitudu nevjerojatnih 9,5 stupnjeva. Izazvao je golema razaranja, klizišta, cunamije i požare, a zahvatio je područje veće od 400.000 km². Stradalo je oko 5000 ljudi, a gospodarska šteta bila je ogromna.

Srećom, zbog fizičkih ograničenja Zemljine kore, potres jači od magnitude 10 gotovo je nemoguć. Bilo bi potrebno da pukne rasjed dug stotine ili čak tisuće kilometara i dubok nekoliko desetaka kilometara. Oslobođena energija bila bi ekvivalent nekoliko milijarda atomskih bombi.









Ako bi se takav potres dogodio, imao bi katastrofalne posljedice, uključujući razaranja golemih prostranstava, klizišta i vulkanske erupcije, što bi moglo izazvati globalnu ekološku krizu. Osim toga, snaga potresa mogla bi dovesti do trajnih promjena Zemljina krajolika, poput stvaranja novih planina ili pomicanja tektonskih ploča, što bi pak izazvalo lanac novih potresa i prirodnih katastrofa. No što je s izvanjskim čimbenicima?

Prijetnja asteroida

Masivni asteroid promjera 12 km prije 66 milijuna godina pogodio je Zemlju na području današnje meksičke općine Chicxuluba na poluotoku Yucatánu i uništio dinosaure. Udar je rezultirao dugotrajnim potresom koji je trajao nekoliko tjedana ili čak mjeseci, a imao je seizmičku energiju 50.000 puta veću od potresa magnitude 9,3, koji je 2004. izazvao cunami u Indijskom oceanu. Potres izazvan udarom kobnog asteroida imao je magnitudu višu od 11 stupnjeva, a cunami je imao razinu energije čak 30.000 puta veću od cunamija u Indijskom oceanu. Računalni modeli pokazuju da je cunami u Chicxulubu stvorio valove više od 10 m i brzine protoka veće od 1 m/s kada su se približili većini obala u sjevernom Atlantiku i južnom Pacifiku.

Znanstvenici tvrde da Zemljina kora ne bi mogla izdržati snagu hipotetskog potresa magnitude 15. Dezintegrirao bi cijeli planet, ostavljajući za sobom samo krhotine i prašinu koja lebdi svemirom. Ako je potres izazvan udarom asteroida u Chicxulubu bio značajan događaj, možemo samo zamisliti nedokučivo razaranje koje bi mogao prouzročiti još veći asteroid.

Još jedna strašna, ali mnogo realnija opasnost jest otvaranje rasjeda za koje se donedavno vjerovalo da je nemoguće. To je ograničenje ugrađeno čak i u računalne simulacije. No nedavna su istraživanja pokazala da potresi mogu uzrokovati da se Zemlja otvori i ponovno zatvori.

Zamislite da se tlo uvija i rotira dok se ploče sudaraju, uzrokujući golemo grotlo koje se brzo ponovno zatvara. Znanstvenici su otkrili da, kada se rasjed naglo raspukne, a seizmički valovi krenu prema površini Zemlje, jedna se strana rasjeda može odvojiti od druge, stvarajući razmak od nekoliko metara. Taj se procjep zatim brzo zatvara, a količina pomaka ovisi o količini naprezanja koja se nakupila duž rasjeda. Ona se može kretati od nekoliko milimetara do nekoliko metara.

Zatvaranje i otvaranje

Istraživači vjeruju da se upravo to dogodilo 11. ožujka 2011. za potresa magnitude 9 kod japanskog grada Sendaija, kada su oštećene nuklearne elektrane u Fukushimi. Jedna se ploča nakratko iskrivila, što je uzrokovalo da rasjed sklizne više od 50 m kada su se dvije ploče ponovno zatvorile.

Potresi su globalni fenomen koji se događa na svim kontinentima, od najviših vrhova Himalaje do najnižih dolina Mrtvog mora, kao i u hladnim područjima Antarktike. No unatoč njihovoj pojavi na različitim lokacijama, čini se da distribucija potresa nije posve nasumična.

Pacifički vatreni prsten jest pojas vulkana koji okružuje Tihi ocean. Ondje se nalazi 75 posto svjetskih vulkana koji uz to, kao stratovulkani ili sivi vulkani, imaju ogromnu eksplozivnu snagu. Na istom se području događa 90 posto svjetskih potresa. Razlog je interakcija nekoliko tektonskih ploča.

Nedavna izvješća istaknula su prijetnju od potencijalno katastrofalnih potresa u više regija duž vatrenog prstena, od Japana do Novog Zelanda. Dok stručnjaci ugrubo mogu procijeniti prosječno vrijeme između tih događaja, što varira od regije do regije, točno vrijeme i magnituda velikih potresa ostaju nepredvidivi. No to nije jedino mjesto na Zemlji gdje se mogu dogoditi jaki potresi. Zapad Sjedinjenih Država već je dulje vrijeme u opasnosti od “čudovišnog” potresa. Ogromni rasjed San Andreas proteže se 1300 km kroz Kaliforniju u pravcu sjever – jug. Nastao je pod utjecajem dviju susjednih tektonskih ploča.

Dok se američka pomiče prema jugoistoku, pacifička se giba prema sjeverozapadu. U južnom i sjevernom dijelu rasjeda ploče su stisnute, što stvara ogromne količine naprezanja. Budući da neki dijelovi rasjeda nisu pukli više od 200 godina, na koncu bi akumulirani stres trebao doseći kritičnu točku, što će dovesti do oslobađanja te pohranjene energije u vidu snažnih potresa.

Prijetnja San Andreasa

Rasjed San Andreas već ima povijest potresa koji su nastali blizu njegove površine i proširili se duž putanje, uključujući dva najistaknutija: onaj u San Franciscu 1906. s magnitudom 7,8 i potres kod vrha Loma Priete 1989. s magnitudom 6,9 po Richteru.

No znanstvenici upozoravaju da to ne znači da je rasjed oslobodio sav svoj pohranjeni stres te da bi se jak potres mogao dogoditi bilo kada u budućnosti, što ga čini značajnim razlogom za zabrinutost. Vrlo je vjerojatno da se na rasjedu San Andreasu upravo gomila energija. Prema Američkom geološkom institutu, izgledi da će neka područja na rasjedu zadesiti potres magnitude 6,7 u sljedećih 30 godina prilično su visoki, iako bi mogao biti i jači od toga, do 8,2 po Richteru.

Postoji i prijetnja od iznimno razornog potresa koji bi mogao potresti pacifički sjeverozapad, što neki stručnjaci nazivaju “najgorom prirodnom katastrofom u povijesti Sjeverne Amerike”.

Utjecaj potresa osjetit će više od sedam milijuna ljudi u golemoj regiji koja se prostire na 370.000 km². Stručnjaci predviđaju da bi potres mogao imati magnitudu 8,7 do 9,2. S rastućom prijetnjom potencijalno katastrofalnih potresa, veoma je važno nastaviti ulagati u seizmološka i geološka istraživanja.