Usred noći cestom prošetalo biće nalik onima iz filmova strave: Pogledajte o kojoj je životinji riječ

Losovi, impozantne divlje životinje koje naseljavaju šumska područja sjeverne hemisfere, često ostaju skriveni od većine nas. Dok većina ljudi možda nije imala prilike vidjeti ove divne životinje u prirodnom okolišu, snimka jednog losa koji šeće cestom između automobila podsjeća nas na njihovu ogromnu veličinu.

Ovaj masivni los koji zbog veličine rogova ovako po noći više sliči na neko biće iz filmova strave, snimljen kako bezbrižno prolazi cestom dok su ljudi polako vozili oko njega, postao je prava internetska senzacija s više od 15.8 milijuna pregleda. Njegova impozantna pojava oduševila je mnoge i podsjetila nas na čudesan svijet divljine koji nas okružuje.

Never realized how massive meese are 😳 pic.twitter.com/vDifUQ7qjm





— OddIy Terrifying (@OTerrifying) July 4, 2023