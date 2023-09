Uspjeli snimiti jedno od bizarnijih stvorenja na svijetu: Ovo zmijoliko biće ima posebne karakteristike

Istraživači oceana imali su nevjerojatan susret dok su obavljali svoju misiju duboko ispod površine Tihog oceana. Naime, naišli su na rijetku vrstu ribe poznatu kao “jegulja pelikan” (Eurypharynx pelecanoides) tijekom ekspedicije Octopus Odyssey.

Ova neobična jegulja, koja se vrlo rijetko viđa, dobila je ime po svojoj izvanrednoj sposobnosti otvaranja čeljusti i raširivanja grla, slično kao što to radi pelikan. Ova jedinstvena anatomija omogućuje joj da proguta znatno veće obroke nego što biste očekivali, s obzirom na njezinu vitku građu.

Ovaj poseban susret zabilježen je na dubini od otprilike 2100 metara ispod površine. Snimka tog susreta postala je viralna na društvenim mrežama, a mnogi korisnici su izrazili svoje divljenje ovom neobičnom stvorenju.

While surfacing from last #OctoOdyssey dive, ROV SuBastian came across what we believe to be a gulper eel that had VERY recently eaten. AKA “Pelican eel” for its ability to expand throat & stomach into a massive balloon-like scoop to swallow up squid or swarm of shrimp. Thoughts? pic.twitter.com/KdWoGNRZVE

— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) June 21, 2023