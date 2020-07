USKORO DOLAZI ČIP ZA MOZAK: Slušat ćete glazbu bez ikakvih žica i aparata!

Elon Musk tijekom razvoja svog novog projekta promovira ideju razvijanja sučelja s pomoću kojeg bi se izliječile bolesti mozga, ali i poboljšale ljudske sposobnosti.

Osnivač tvrtki SpaceX i Tesla otkrio je nove detalje o svom projektu, sučelju mozga i računala pod nazivom “Neuralink”, potvrdivši na Twitteru da će u nekom trenutku u budućnosti ljudi moći slušati glazbu, a da se ne koriste ušima. Bit će im potreban samo čip.

Musk je tu funkciju najavio dok je promovirao mogućnosti svog proizvoda koji je tek izašao na tržište, poput potencijalne sposobnosti da ispravi ozljede mozga/kralježnice i radi u kombinaciji s umjetnom inteligencijom.

If we implement neuralink – can we listen to music directly from our chips? Great feature. https://t.co/RwVLnS5JbL

— Austin Howard (@a_howard8) July 19, 2020