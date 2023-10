Upoznajte najstariji ‘boy band’ na svijetu: Članovi imaju od 65 do 87 godina i veoma su energični

Autor: Zlatko Govedić

Stanovništvo Japana ubrzano stari pa stoga ne čudi što je upravo ondje osnovan “old boy band” čiji su članovi u dobi od 65 do 87 godina.

“G-Pop”, što je igra riječi u japanskom gdje “ojii-san” znači “starac”, nije običan boy band.

J-Pop i K-Pop grupe, poput većine drugih boy bendova, ponajprije su usmjerene na tinejdžere i mlade pa je uobičajeni recept za uspjeh pronalaženje zgodnih mladića koji također znaju plesati i možda imaju neku vrstu glazbenog talenta.





G-Pop, s druge strane, cilja na stariju populaciju Japana, pa su to zapravo starije osobe od 60 do 80 godina. Glazbena družina sa sjedištem u prefekturi Kochi svoj je profesionalni debi imala prije sedam godina i otada je zauzeta pozitivnim osvrtom na brzo starenje stanovništva zemlje.

Universal Studios Japan navodno je potpisao s bendom G-Pop ubrzo nakon njihova debija. Dva najuspješnija singla, “Hooray to Old Age” i “I Was Young”, već imaju na stotine tisuća pregleda na YouTubeu.

“Čak i tijekom pandemije covida-19 ostali smo u kontaktu putem mobitela kako bismo bili sigurni da smo dobro i da se možemo vratiti bilo kada”, kaže vođa grupe Noriyasu Tanioka.

Svoje glazbene spotove obično snimaju odjeveni u klasična bijela odijela s fedora šeširima i stilskim sunčanim naočalama.









Svih pet članova benda G-Pop vrlo su energični, unatoč prosječnoj dobi grupe od 74 godine te izazivaju naša uobičajena mišljenja o starenju.