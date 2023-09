Uočen rijedak fenomen, Sunce se doslovno slomilo: ‘Ponaša se kao polarni vrtlog’

Ne želimo nikoga uznemiriti, ali čini se da je Sunce slomljeno. Tako počinje tekst portala indy100.com. Navode kako je dio Sunca napustio površinu i počeo kružiti oko vrha zvijezde kao da je riječ o ogromnom polarnom vrtlogu, ali i da nije baš jasno zašto se to dogodilo.

Ovaj je fenomen uočen zahvaljujući svemirskom teleskopu James Webb te je privukao interes znanstvenika diljem svijeta.

Tamitha Skov, svemirska meteorologinja, nedavno je na Twitteru pojasnila o čemu je riječ.





Kruži oko Sunca

“Kakav polarni vrtlog! Materijal s sjeverne prominencije upravo se odvojio od glavne niti i sada kruži u ogromnom polarnom vrtlogu oko sjevernog pola naše zvijezde”, napisala je.

Talk about Polar Vortex! Material from a northern prominence just broke away from the main filament & is now circulating in a massive polar vortex around the north pole of our Star. Implications for understanding the Sun's atmospheric dynamics above 55° here cannot be overstated! pic.twitter.com/1SKhunaXvP — Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) February 2, 2023

“Implikacije za razumijevanje atmosferske dinamike Sunca iznad 55° ovdje se ne mogu precijeniti”

Solarne prominencije sastoje se od vodika i helija, i izbijaju s površine Sunca oslobađajući plazmu.

The X-factor Returns! Region 3435 fires a near M8.8-flare and launches a #solarstorm inside the Earth-strike zone! Looks like we might get another chance for #aurora. Waiting for coronagraph images to backfill so we can get a better estimate for prediction models. pic.twitter.com/46nR3UY3cj





— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) September 21, 2023

Iako je dosta nejasnoća oko uzroka ovog fenomena, mogao bi biti povezan s preokretom sunčevog magnetskog polja, kao i činjenicom da se nešto očekuje kad Sunce dosegne 55 stupnjeva geografske širine u svakom 11-godišnjem solarnom ciklusa.

Early observations from SOHO/LASCO show there may be a partial halo in C2 (I have "swung" the images back and forth to better reveal the partial halo to the south). But imagery is sparse since SOHO is going through a telemetry keyhole maneuver right now. We'll know more soon! pic.twitter.com/dQ3oOLwRQ3 — Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) September 21, 2023

Solarni fizičar Scott McIntosh, inače zamjenik direktora Nacionalnog centra za atmosferska istraživanja u Boulderu, Colorado, rekao je za Space.com:

“Jednom u svakom solaronm ciklusu, ovo se formira na 55 stupnjeva geografske širine i kreće prema sunčevim polovima. ovo je vrlo neobično. u vezi ovog, veliko je pitanje ‘zašto’. Zašto se kreće prema polu samo jednom i zatim nestane pa se pojavi, čarobno, tri ili četiri godine kasnije na istom području?”