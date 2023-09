Uhvatili morsko biće od kojeg se diže kosa na glavi: Pogledajte što joj se nalazi u ustima

Društvene mreže, a posebice Twitter, postale su rasadnik objava na kojima ljudi prikazuju neobična i bizarna stvorenja, ali slika ovog morskog bića koja kruži internetom posljednjih dana spada u kategoriju onih iz najgorih noćnih mora.

Naime, netko je objavio fotografiju stvorenja zvanog Promachoteuthis sulcus i ljudi pišu da im se od samog pogleda na nju diže kosa na glavi. Prije svega u oči upadaju usta ovog stvorenja, jer se čini da ima zube poput ljudi. Riječ je, vjerovali ili ne, o lignji. Ovo, ne baš pretjerano veliko biće, živi na dubinama od 1700 do 2000 metara, a ulovio ju je njemački istraživački brod Walther Herwig kod otoka Tristan da Cunha.

