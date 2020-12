UDAR NA TEHNOLOGIJE PREPOZNAVANJA LICA: Ova država prva je uvela zabranu!

Autor: Zlatko Govedić

Američka savezna država New York privremeno je zabranila uporabu prepoznavanja lica i drugih biometrijskih tehnologija u školama do 1. srpnja 2022. godine, ili dok joj službenici ne dostave informacije o implikacijama na privatnost i sigurnost. To je prva država koja je blokirala uporabu te tehnologije u školama.

Državni ured za informacijske tehnologije u New Yorku udružit će se s Uredom za obrazovanje kako bi utvrdili kako točno tehnologije utječu na privatnost i građanske slobode učenika, uz doprinos roditelja i nastavnika.

Država je zabrinuta kako zbog uporabe podataka, tako i zbog potencijala za pristranost prepoznavanja lica koja pogrešno identificira žene, djecu i pripadnike drugih rasa.

Ovaj zakon moga bi stvoriti presedan koji će utjecati i na druge države.