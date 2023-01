‘UBIJAMO DJECU’ Bill Gates upozorava: ‘Zbog rata u Ukrajini, nećemo na vrijeme ostvariti 17 UN-ovih ciljeva’

Autor: Zlatko Govedić

Milijarder, osnivač Microsofta i filantrop Bill Gates smatra da su zbog rata u Ukrajini smanjene šanse za postizanje UN-ovih ciljeva održivog razvoja (SDG) na vrijeme.

Govoreći na Institutu Lowy u ponedjeljak, Gates je rekao da je rat odvratio pozornost od postizanja 17 UN-ovih ciljeva održivog razvoja, kao što su smanjenje siromaštva, gladi i osiguranje pristupačne i čiste energije, do 2030. godine.

Gates je autor knjiga o klimatskim promjenama, razvoju i javnosti zdravlje.





“Rat u Ukrajini će završiti. Svakako razumijem resurse koji se tamo troše. To je užasna tragedija. Ta tragedija ima ogroman utjecaj na zemlje u razvoju, cijene hrane i gnojiva. Znate da će sve te stvari ubiti mnogo ljudi izvan Ukrajine, kao i ljudi u samoj Ukrajini.

Dakle, rat, u smislu ljudi koji troše resurse da bi se vratili unatrag, rat je na vrhu popisa i što ga prije možemo okončati, to bolje. Ciljeve koje je UN postavio za 2030. nećemo ostvariti”, rekao je Gates.

Koristeći se primjerom, Gates je rekao: “Nekada je 10% sve djece umiralo prije 5. godine. To je bilo više od 10 milijuna na prijelazu stoljeća, a sada je to smanjeno na 5% djece, manje od pet milijuna godišnje. Cilj koji smo imali bio je da do 2030. to ponovno prepolovimo, a to ćemo propustiti vjerojatno za osam godina, a to je zbog rata”.

Što se tiče klime, u nekim je zemljama došlo do zaostalog napretka. Osobito su europske zemlje pretjerano ovisne o ruskim fosilnim gorivima, ali ih zbog međunarodnih sankcija više ne dobivaju iz Moskve.

U pokušaju da brzo postanu energetski neovisni o Rusiji, neki su pribjegli korištenju konzerviranih elektrana na ugljen kako bi osigurali svoju energiju umjesto obnovljive energije. Ugljen je veliki zagađivač.

U međuvremenu, čini se da se rat u Ukrajini neće uskoro stišati. Ruski predsjednik Vladimir Putin sprema se pokrenuti novu ofenzivu u Ukrajini u proljeće ili rano ljeto, prema jednom od vodećih svjetskih vojnih think tankova.