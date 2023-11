U velikim dubinama uočeno čudnovato biće zastrašujućeg imena: Oči su mu posebno zanimljive

Na društvenoj mreži X, prethodno poznatoj kao Twitter, proširila se video snimka neobičnog morskog stvorenja koje nastanjuje duboke oceane. Riječ je o vampirskoj lignji, a video njezinog kretanja brzo je privukao pažnju, s više od 9,4 milijuna pregleda. Snimku je podijelio popularni profil Science girl s naslovom: “Vampirska lignja ‘lebdi’ po morskom dnu mašući s perajama”.

Vampirske lignje (Vampyroteuthis infernalis) su maleni glavonošci dubokog mora koji pripadaju redu Vampyromorphida. Iako ih nazivaju vampirskim lignjama, one su bliže rodbini hobotnica. Ova fascinantna stvorenja naseljavaju duboke oceane na dubinama do 900 metara. Karakteriziraju ih prozirno tijelo i velike crvene oči, zbog čega su dobile ime “vampirska lignja iz pakla”. Unatoč prijetećem imenu, vampirske lignje su bezopasne za ljude.

Jedna od izrazitih karakteristika vampirskih lignji je mrežasta koža između ruku, koja im daje izgled plašta kada povuku svoje ruke. Ova mrežasta koža ima različite funkcije, uključujući hvatanje plijena i obranu od grabežljivaca.

Vampire squid propelling itself across the sea floor by flapping the fins on its side

