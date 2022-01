Axiom Station / SEE

U svemiru se otvara filmski studio i sportska arena: Tom Cuise već namjerava snimiti film u orbiti!

Autor: Zlatko Govedić

Medijska tvrtka “Space Entertainment Enterprise” (SEE) planira otvoriti filmski studio i sportsku arenu u svemiru. Plan je da svoj modul spoji s Međunarodnom svemirskom postajom (MSS) do prosinca 2024. godine. Višenamjenska struktura pod nazivom “Axiom Station” u početku će koristiti kao “komercijalno produženje” MSS-a, a do 2028. planira se njeno odvajanje.

Inicijatori ideje jesu Dmitry i Elena Lesnevsky koji tvrde da će SEE ponuditi neograničene mogućnosti zabave, otvoriti vrata novog poglavlja kreativnosti i započeti novo uzbudljivo poglavlje u svemiru.

Studio će koristiti za filmske, televizijske, glazbene i sportske događaje, a služit će i umjetnicima, producentima i kreativcima koji žele proizvoditi sadržaj u okruženju mikrogravitacije u niskoj orbiti.

Prvi projekt bit će film u kojem će glumiti holivudski glumac Tom Cruise (59). On planira putovanje na MSS tijekom ove godine kako bi započeo s radom na novom filmu. Režiser će biti Doug Liman (56), a pomoć će pružiti i SpaceX i NASA.

Film prikazuje kirurga koji mora operirati bolesnog astronauta u svemiru jer ga zdravstveno stanje sprječava da se vrati na Zemlju da bi se liječio. Film se očekuje tijekom godine.

Ipak, prvi film iznad površine Zemlje već je snimljen. Učinila je to ruska filmska ekipa lani u listopadu.