U Meksiku otkrivena nevjerojatna bića: ‘Imaju tri prsta, neki uzorci nose jajašca’

U Meksičkom Kongresu nedavno je održana zapanjujuća prezentacija na kojoj je stručnjak za NLO-e, Jaime Maussan, u suradnji sa znanstvenicima, predstavio dva tijela koja su nazvana Nazca mumije. Prema tvrdnjama istraživača, ova “neljudska bića” starosti 1000 godina izvađena su iz rudnika u Cuscu u Peruu, što je potaknulo veliko zanimanje među istraživačima.

Maussan tvrdi da tijela imaju genetski sastav koji se čak “30 posto razlikuje od sastava ljudskih bić”a. Nacionalno autonomno sveučilište Meksika (UNAM) provelo je datiranje ugljikom, potvrdivši njihovu tisućljetnu starost. Posebnosti poput šaka i stopala s tri prsta, kao i karakteristične izdužene lubanje i uvučen vrat, sugeriraju da ova bića imaju “karakteristike” koje asociraju na ptice.

Zanimljivo je i da su istraživači utvrdili da tijela posjeduju jake, ali izuzetno lagane kosti, dok im zubi potpuno nedostaju. Jedno od tijela čak je nosilo jajašca s embrijima te je imalo implantate od metala kadmija i osmija.

