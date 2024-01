Trudnoj Hrvatici rekli da nikako ne ide na sahranu: ‘Na sljedećem pregledu sam se dobro prestrašila’

Autor: Dnevno.hr

U jednoj Facebook grupi u kojoj se okupljaju simpatizeri paranormalnog i misterija, Hrvatica je postavila pitanje koje je izazvalo lavinu reakcija. Naime, članica grupe je pitala je li u redu ići na sahranu dok je trudna. “Molim vas sve za pomoć jer evo meni stvarno nije jasno.

Preminuo nam je drug i naravno planirala sam otići na sahranu, međutim svi skočiše na mene da ni slučajno ne idem jer sam trudna. Ne vidim kakve to veze ima, želim da ispratim prijatelja”, napisala je.

Komentari su bili raznoliki, a jedna joj je korisnica napisala: “Kad je moja pokojna svekrva umrla, nisam išla na sahranu jer sam bila u 4. mjesecu trudnoće. A prije toga imala dvije neuspjele trudnoće. Ali, čim sam se porodila i dijete prešlo 40 dana, otišla sam na grob. Grizla me savjest jer je bila dobra prema meni. I na njenom grobu se zakunem ako rodim drugo žensko, zvat će se Ljubica. Tako se i desilo. Starija kćer je Kristina i uvijek sam maštala da se druga kćer zove Katarina. Rodila se Ljubica”, napisala je.

Bilo je komentara koji smatraju kako to nema smisla: “To što su bapske priče, realno jest malo napumpano, ali očito se ne govori bez razlnoga. Ali realno, trudnica po meni ne bi trebala ići na sprovod jer je mnogo stresa, svjesnog i nesvjesnog. Tuge i plača, a beba osjeća sve majčine osjećaje, od tuge do radosti”, smatra jedna komentatorica, a na kraju je zanimljivo dodala: “Ako već odlučiš ići, ne nosi nipošto crninu i probaj se držati podalje”.

Stres igra ulogu

Jedna žena je objasnila da se to ne preporučuje zbog stresa u trudnoći, a druga je dala još jedan zanimljiv komentar: “U moj mjestu babe kažu da ako si trudna, a ideš na sahranu veži crveni konac oko ruke jer će dijete biti blijedo kao mrtvac. Prije 16 godina susjed se utopio, ja nisam ni znala da sam trudna i išla sam na sahranu. Mada nisam vidjela mrtvaca, ali dijete mi je baš blijedo. Sad je već momčina od 16 godina”, napisala je.

Jedna je komentirala: “Draga ženo živo biće koje nosiš osjeti i doživljava svaku tvoju misao, tugu, sreću, ljutnju i sve ono što ti doživljavaš. I tako 9 mjeseci puno je to informacija i doživljaja. Zato je poželjno da tih devet mjeseci osjećaš samo sreću i pozitivu, tad se dijete već rodi stabilno i sigurno u roditelja, sva loša osjećanja izazivaju nesigurno dijete i mnogo drugog lošeg. Jednostavno budi sretna zahvalna i zadovoljna tokom trudnoće, rodit ćeš zdravu i živu bebu. Tuga sahrana i plač za prijateljem njemu više neće pomoć, a tebi i tvom djetetu će škoditi. Eto zato ne idi na sahranu”, jasna je bila još jedna komentatorica.

Jedna žena napisala je da je prenijela stres na bebu te je on zaradio kroničnu bolest.

“Kada mi je stric (mlađi čovjek) preminuo, bila sam 8. mjesec trudnoće. Na sahranu nisam išla jer sam i ovako bila pod stresom i znala sam da bi mi pozlilo tamo. Bila sam do kuće da ga ispratim iz dvorišta i to je to… Ali sam svakako stres prenijela na bebu i rodio se sa povišenim tsh (hormon štitne žlijezde), sad je ok.. Da sam bila jača psihički otišla bih i na sahranu, tako da to samo od tebe zavisi kako podnosiš sve to.”









“Bila sam na sahrani mojoj baki i bila sam trudna 3 mj. Nisam ulazila u crkvu jer se nisam dobro osjećala pored lijesa (zbog stresa). Na sljedećem pregledu sam se dobrano prestrašila jer sestra nije mogla naći otkucaje preko aparata pa smo išli odmah na ultrazvuk. Srećom, bilo je sve ok. Pahuljica sada ima skoro 7 godina”, otkrila je jedna.

Bilo je i onih koji su sve komentirali s vjerske strane.

“Nema veze i ja sam trudna išla sam u 5 mjesecu, umro nam je jedan dragi susjed. 17.11 zvala sam crkvu i dobila sam blagoslov od njega i rekao mi je da nema veze da slobodno mogu ići ako mi to duša traži, ja sam otišla i sad sam u 6. mjesecu ništa mi nije bilo. To su bapske priče, samo stavi neki crveni končić na ruku to su mi jedne babe rekle ja imam brojanicu crvenu”, napisala je.









Za kraj, jedna je bila jasna: “Glupost!!! Svi ste neki kvazi vjernici i vjerujete u totalne bedarije! Pravi vjernici se ne bave takvim stvarima nego se mole!”, zaključila je jedna komentatorica.