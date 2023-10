Toliko je izoperirana da joj policija ništa ne vjeruje: Lice mlade majke više nije prepoznatljivo

Autor: Zlatko Govedić

Joanne Prophet (28) iz Lancashirea (Engleska, UK) već dugo zbunjuje granične službenike jer nije ažurirala putovnicu unatoč njezinoj nevjerojatnoj transformaciji.

Tijekom posljednjih deset godina podvrgnula se plastičnim operacijama i drugim kozmetičkim korekcijama kako bi postigla svoj sanjani izgled.





Međutim, ljepotica iz Lancashirea nije mislila da u putovnici mora imati novu fotografiju.

Tvrdi da ju granični službenici ispituju svaki put kad leti jer ne mogu vjerovati da je to ista osoba. To neizbježno uzrokuje pravu pometnju, pogotovo u stranoj zemlji.

Joanne je objasnila da je prisiljena obnoviti putovnicu prije isteka vrijednosti jer na gotovo svakom putu prolazi kroz ispitivanja.

Objavivši video na TikToku, majka dvoje djece prikazala je svoje nove zapanjujuće fotografije, kao i onu koja je stara desetak godina.

Nevjerojatna transformacija

“Ne čudi me što me uvijek zaustave kad prolazim kontrolu putovnica. To sam stvarno ja”, priznala je Prophet.

Dodala je da je prošla operaciju nosa, dvije operacije grudi i obavila zahvat na zubima u Turskoj.

Osim toga, preoblikovala je svoje crte lica filerima za bradu i usne, injekcijama za topljenje masnoće i boosterima za kožu.









Dodala je i ekstenzije na kosu te umjetne trepavice kako bi postigla svoj novi izgled.

‘Zar si to doista ti?’, komentirali su mnogi njezin video.

Na koncu je ljepotica izvadila novu putovnicu pa sada može mirno putovati.