Tito je navodno htio napraviti atomsku bombu: ‘Sve su zataškali’

Autor: F.F

Film “Čuvari formule”, s režijom i scenarijem autora Dragana Bjelogrlića, postavlja pitanje o namjeri bivše Jugoslavije da stvori atomsku bombu. Regionalna premijera ovog filma, poznatog i pod naslovom “Lančana reakcija”, održana je na 29. Sarajevo Film Festivalu. Priča proizlazi iz romana Gorana Milašinovića “Slučaj Vinča”, a Bjelogrlić je prošle godine u intervjuu za Ekspres razgovarao o događajima koji su se odigrali 15. listopada 1958., nazvavši ih “srpskim Černobilom”.

Incident u Vinči uključivao je ozračenje četiri znanstvenika tijekom eksperimenta s reaktorom. Profesor Pavle Savić, osnivač Instituta “Vinča”, bio je uključen u eksperiment koji je rezultirao curenjem radijacije. Iako su bili izloženi zračenju desetak minuta, to je bilo dovoljno da ozbiljno ošteti njihovo zdravlje. Taj događaj označio je prvu nesreću takve vrste u Jugoslaviji.

Prema Bjelogrlićevim istraživanjima, postoji čvrst dokaz da je Jugoslavija planirala izradu atomske bombe, a transkripti razgovora između Pavla Savića i Agencije za nuklearnu energiju pokazuju potporu tom projektu. Unatoč jakom pritisku na Institut “Vinča” da pokrene projekt, Pavle Savić je bio protiv ideje stvaranja atomske bombe, što je rezultiralo njegovim smjenjivanjem.

“Eksperimentalni reaktor u Vinči je inače počeo raditi nekih šest mjeseci prije nesreće. To je bio takozvani mali B reaktor. Poznati su bili slučajevi u svijetu prije Vinče da su se znanstvenici ozračivali i nažalost umirali, kao što se dogodilo i tijekom čuvenog ‘Projekta Manhattan’, to jest rada na atomskoj bombi. Prema istraživanjima koja sam provodio prilikom pisanja romana, došao sam do zaključka da je nesporna činjenica da je Jugoslavija imala namjeru izraditi atomsku bombu.

To se vidi i iz transkripta između Pavla Savića i tadašnje Agencije za nuklearnu energiju na čijem je čelu bio Aleksandar Leka Ranković. Ono što je posebno interesantno jeste da je jedan od najvećih zagovornika izrade atomske bombe bio Milovan Đilas još 1948, a te 1958. godine on je bio u zatvoru i već imao status Titovog protivnika i političkog disidenta. Postoje i konkretni planovi za izradu atomske bombe i vršen je ogroman pritisak na Pavla Savića i Institut ’Vinča’ da se taj projekt pokrene“, kazao je i odgovorio na pitanje je li Pavle Savić zapravo odvratio Tita od stvaranja atomske bombe?

Sve je zataškano

“Pavle Savić je kategorički bio protiv te ideje. Zbog toga je bio i smijenjen, a poslije njega svi rukovoditelji u Vinči bili su postavljani po partijskoj liniji i dekretu. Tu dolazimo do problema stručnosti i politike, odnosno do miješanja politike i partije u stručnost. Upravo je nestručnost bila jedan od glavnih uzroka nesreće 1958. i ma koliko veliki stručnjak svjetskog renomea bio Pavle Savić, nije mogao ništa ako je bio okružen nestručnim osobama“, istaknuo je.



Znanstvenici koji su bili ozračeni u Vinči liječeni su u Parizu, no informacije o njihovu liječenju proglašene su državnom tajnom. Prema autorovim riječima, cijeli događaj je bio obavijen tajnovitošću, a obitelji preminulih znanstvenika nisu bile informirane o pravim uzrocima njihove smrti.