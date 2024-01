Tip predstavio kameru koja tisuću godina snima jedan prizor: ‘Možemo poduzeti nešto o budućnosti’

Autor: F.F

Filozof Jonathon Keats sa Sveučilišta u Arizoni predstavio je intrigantan projekt nazvan Millennium Camera, čija je ambicija bilježiti promjene krajolika Tucsona u Arizoni tijekom narednih tisuću godina. Ovaj eksperimentalni pristup ima za cilj poticanje dubljeg promišljanja o prolazu vremena, povijesti, sadašnjosti te potiče na razmišljanje o mogućim oblicima zajednice u 31. stoljeću.

Sama kamera sastoji se od čeličnog stupa s bakrenim cilindrom na vrhu. Svjetlost ulazi u cilindar kroz iznimno malu rupu u tankom listu od 24-karatnog zlata, nakon čega prolazi kroz površinu tretiranu pigmentom uljane boje po imenu “Ružino ludilo”. Tijekom tisućljeća, slika koja će se formirati postupno će oblikovati krajolik, pri čemu će najstalniji dijelovi pejzaža biti najjasniji, dok će dinamična područja doći do izražaja na neobičan način.

Keats naglašava da je postavljanje kamere namijenjeno poticanju promišljanja i poticanju dijaloga o budućnosti, pri čemu izbjegava pružanje konkretnih smjernica o urbanom planiranju ili forsiranju određenog vizualnog izgleda budućnosti. Unatoč izazovima dugoročnog projekta, plan je da kamera ostane operativna sve do 3023. godine, piše Science Alert.

‘To nije loša stvar’

Svestran filozof priznaje moguće prijetnje uspješnosti kamere, uključujući nedostatak prethodnih uspješnih primjera sličnih uređaja i eventualne intervencije budućih generacija.









“Većina ljudi ima prilično sumoran pogled na ono što je pred nama. Lako je zamisliti da bi ljudi za 1000 godina mogli vidjeti verziju Tucsona koja je mnogo gora od onoga što vidimo danas, ali činjenica da je možemo zamisliti nije loša stvar. To je zapravo dobra stvar, jer ako to možemo zamisliti, onda možemo zamisliti i što bi se još moglo dogoditi, pa bi nas to moglo motivirati da poduzmemo akciju kako bismo oblikovali svoju budućnost”, rekao je Keats.

Iako je teško predvidjeti kako će svakodnevni život izgledati za tisuću godina, Keats se nada da će ovaj eksperiment potaknuti ljude na razmišljanje o oblikovanju budućnosti, prepoznajući snagu maštanja i planiranja temeljenog na vizijama koje se prenose kroz generacije.