TIJELO MALIŠANA PRONAŠLI U RALJAMA ZVIJERI! Otkriven uzrok smrti sirotog dvogodišnjaka, za zvjerstvo sumnjiče oca

Medicinski istražitelj zaključio da je utapanje uzrok smrti dječaka na Floridi, koji je prošlog mjeseca pronađen u ustima aligatora nakon što mu je ubijena majka.

Policijska uprava St. Petersburga priopćila je u ponedjeljak da je obdukcija koju je proveo medicinski istražitelj okruga Pinellas utvrdila da se dvogodišnji Taylen Mosley utopio, prema medijskoj postaji WTSP.

Dječakova majka, 20-godišnja Pashun Jeffrey, pronađena je izbodena više od 100 puta u kupaonici svog stana u Lincoln Shoresu 30. ožujka, a njen sin je prijavljen kao nestao.

Mahnita potraga za Taylenom došla je do tragičnog završetka sljedeći dan, kada su policajci uočili njegovo tijelo u čeljusti aligatora u jezeru Maggiore, koje se nalazi nedaleko od njegove kuće.

Policajac je ispalio metak u gmaza, zbog čega je ispustio tijelo.

“Žao nam je što je moralo ovako završiti”, rekao je tada šef policije Anthony Holloway.

